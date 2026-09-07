Nikaragua’nın Almanya’yı suçladığı Gazze davası başladı

Nikaragua'nın, İsrail'in Gazze'deki eylemlerine siyasi, mali ve askeri destek verdiği gerekçesiyle Almanya aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) açtığı dava, Lahey'de başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına yönelik uluslararası tepkiler sürerken, konu bir kez daha uluslararası yargının gündemine taşındı. Orta Amerika ülkesi Nikaragua'nın, İsrail'in Gazze'deki soykırımına siyasi, mali ve askeri destek verdiği iddiasıyla Almanya aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) açtığı dava Hollanda'nın Lahey kentinde başladı.

Davanın ilk gün duruşmasında Almanya'yı temsil eden avukatlar, Nikaragua'nın, İsrail'in Gazze'deki soykırımına siyasi, mali ve askeri destek verdiği iddialarına cevap verecek. Yarın ise Nikaragua tarafı, Almanya'ya yönelik iddialarına ilişkin tezlerini ortaya koyacak. Çarşamba günü Almanya'nın bir kez daha sözlü savunma yapacağı duruşmalar Perşembe günü Nikaragua'nın son açıklamalarıyla tamamlanacak.

UAD'nin davaya ilişkin kararını önümüzdeki 6 ay içinde vermesi bekleniyor. Mahkeme, Almanya lehine karar vererek davayı tamamen reddedebileceği gibi Berlin aleyhine karar vererek yargılamanın devamına da hükmedebilir.

Nikaragua Almanya'yı insancıl hukukun temel ilkelerini ihlal etmekle suçlamıştı

Nikaragua, 1 Mart 2024'te Birleşmiş Milletlerin (BM) yargı organı UAD'de Almanya aleyhine dava açmış, Almanya'nın 1948 tarihli Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi, 1949 Cenevre Sözleşmeleri ve ek protokolleri ile uluslararası insancıl hukukun temel ilkelerini ihlal etmekle suçlamıştı. Orta Amerika ülkesi, Berlin yönetimini İsrail'e siyasi, mali ve askeri destek sağlamak, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) sağlanan fonları keserek soykırımın işlenmesini kolaylaştırmak ve her durumda bunu önlemek için mümkün olan tüm tedbirleri alma yükümlülüğünü yerine getirmemekle de suçlamıştı.

UAD, bugünkü dava öncesi Nikaragua'nın, davanın esasına ilişkin karar verilene kadar Almanya'nın "Gazze Şeridi'nde devam eden muhtemel soykırıma ve uluslararası insancıl hukukun ciddi ihlallerine katılımına" ilişkin geçici tedbir kararı alınması talebini daha önce reddetmişti.

Almanya'nın İsrail'e silah desteği devam etti

Alman hükümeti, Gazze'de soykırım uygulamakla suçlanan İsrail'e yönelik 8 Ağustos 2025 tarihinde silah ihracatını kısıtlama kararı almış ancak bu kararı 24 Kasım 2025 tarihinde kaldırmıştı. Söz konusu tarihten itibaren ise Almanya'nın İsrail'e yaklaşık 800 milyon euro değerinde askeri teçhizat sevkiyatına onay verdiği ortaya çıkmıştı.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'nın Alman Federal Meclisinde (Bundestag) yer alan muhalefet partisi Sol Parti'nin (Die Linke) soru önergesine verdiği cevaba göre, kısıtlamaların kaldırıldığı 24 Kasım 2025'ten bu yılın ilk yarısına kadar Almanya'nın yaklaşık 800 milyon euro değerinde ihracat izni verdiği bildirilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı