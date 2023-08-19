Nijer, ECOWAS ile diyalog kurmayı kabul etti

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'nun (ECOWAS) Siyasi İşler, Barış ve Güvenlikten Sorumlu Komiseri Abdel-Fatau Musah, Nijer'in ECOWAS bloğu ile diyalog kurmayı kabul ettiğini açıkladı.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'nun (ECOWAS) Siyasi İşler, Barış ve Güvenlikten Sorumlu Komiseri Abdel-Fatau Musah "General Abdourahamane Tchiani tarafından yönetilen Nijer, ECOWAS bloğu ile diyalog kurmayı kabul etti" dedi.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'nun (ECOWAS) Siyasi İşler, Barış ve Güvenlikten Sorumlu Komiseri Abdel-Fatau Musah 26 Temmuz'da ordunun yönetime el koyduğu Nijer'e ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Musah, "General Abdourahamane Tchiani tarafından yönetilen Nijer, ECOWAS bloğu ile diyalog kurmayı kabul etti. Sonunda Nijer'deki askeri yönetim bize, onlara sunduğumuz misyonu kabul edeceklerini söylediler. Bu yüzden bugün orada bir misyon olacak." dedi.

Sonsuz diyaloğa girmeyeceklerini açıklamışlardı

Musah, Gana'nın başkenti Akra'da iki gün süren Genelkurmay Başkanları Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "ECOWAS'ın Nijer'e asker konuşlandırmak için Birleşmiş Milletler'den (BM) izin almasına gerek olmadığını ifade etmiş, daha sonra da 'Emir ne zaman verilirse askeri müdahalede bulunmaya hazırız' demişti. Nijer'de demokrasiyi yeniden tesis etmek için savaş ilan etmeyeceklerini belirten Musah, Nijer ile sonsuz diyalog kurmayacağını vurgulayarak, "Konuştuğumuz gibi, hala ülkeye arabuluculuk misyonu hazırlıyoruz, bu nedenle hiçbir kapıyı kapatmadık. Ancak sonsuz bir diyaloga girmeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı. - AKRA