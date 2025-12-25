Haberler

Nijer'den ABD vatandaşlarına vize yasağı

Güncelleme:
Nijer hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın Nijer vatandaşlarına yönelik seyahat yasağının ardından ABD vatandaşlarına vize verilmesini yasakladığını açıkladı. Bu karar, Nijer'in ulusal egemenliğini savunma amacı güttüğü belirtiliyor.

Nijer hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülke vatandaşlarının ABD'ye girişini yasaklamasına misilleme olarak ABD vatandaşlarına vize verilmesinin yasaklandığını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz hafta, arasında Batı Afrika ülkesi Nijer'in de bulunduğu çeşitli ülkelerin vatandaşlarının ABD'ye girişini yasaklamıştı. Nijer hükümeti, bu uygulamaya misilleme olarak ABD vatandaşlarına vize verilmesini tamamen yasaklama kararı aldı. Nijer basınında yer alan haberlerde, "Nijer, ABD vatandaşlarına vize verilme sürecini tamamen durdurmuştur. ABD vatandaşlarının ülke topraklarına girişinin kalıcı olarak engellemesi kararı alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Diplomatik kaynaklar, Nijer hükümetinin kararını mütekabiliyet ilkesine dayandırarak, Niamey yönetiminin ülkenin ulusal egemenliğini savunduğunu belirtiyor. Kaynaklar, kararın hükümetin değişen diplomatik politikasının bir yansıması olduğu öne sürdü.

Trump'ın seyahat yasağı kararı

ABD Başkanı Donald Trump, 16 Aralık'ta ABD'nin bu yıl 12 ülkenin vatandaşlarına uygulamaya başladığı seyahat yasaklarını genişleterek listeye yeni ülkeler ekleyen yeni bir kararnameye imza atmıştı. Beyaz Saray tarafından yayımlanan açıklamada, vatandaşlarına seyahat yasağı uygulanmaya başlanacak ülkelerin Burkina Faso, Mali, Nijer, Güney Sudan ve Suriye olacağı duyurulmuştu. ABD'nin ülke olarak resmen tanımadığı Filistin tarafından çıkarılan seyahat belgelerini kullananlara da yasak uygulanacağı kaydedilmiş, ayırca daha önce seyahat kısıtlamalarına tabii olan Laos ve Sierra Leone vatandaşlarının da bundan böyle tam kapsamlı seyahat yasağına alınacağı belirtilmişti. - NİAMEY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
500 bin sosyal konut projesinde ilk kura tarihi belli oldu

Tahliyeler başladı, ailelerin gözü kapıda: Oğlum 7 senedir içerideydi, devlet bu gençlere iş bulsun

Ankara'da düşen uçağın pilotunun son cümlesi: Arıza çok büyük

Serbest bırakılan Sadettin Saran kulüp binasında! Önce güldü sonra kendini tutamadı

Canlı yayında cinayet itirafı

Tahliyeler başladı, ailelerin gözü kapıda: Oğlum 7 senedir içerideydi, devlet bu gençlere iş bulsun

Yakında düğünleri vardı, ikisi de artık hayatta değil

İrfan Can Eğribayat'a bomba talip

