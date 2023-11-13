Nihal Olçok'tan çok konuşulacak çıkış: Erdoğan çağırsın Fizan'a bile giderim

Gelecek Partisi kurucularından olan Nihal Olçok, partisinden istifa ettiğini sosyal medya aracılığıyla açıkladı. Olçok, paylaşımında, "An itibari ile kurucusu olduğum Gelecek Partisi kurucu üyeliğinden istifa ediyorum. Allah selamet versin" ifadelerine yer verdi. Sürpriz olarak nitelendirilen bu kararın ardından Ekran Haber'de yayınlanan 'Aziz Akova ile Gündem Özel' programına konuk olan Nihal Olçok, hem istifa sürecinin perde arkasını anlattı hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşüp görüşmeyeceği sorusuna cevap verdi.

"AHLAKLI VE TEMİZ SİYASET İDDİASIYLA YOLA ÇIKILDI"

Ahlaklı ve temiz siyaset iddiası ile yola çıkıldığını ama bunları yüzde yüz göremediğini vurgulayan Olçok, "Şimdi duygu birliği ve gönül birliği çok önemli siyasette… Ahlaklı ve temiz siyaset iddiasıyla yola çıkıldı. Zaman içinde tabi bunların yüzde yüzünü göremedik. Siyaset kendi alanı içinde zaten kirli bana göre her zaman öyleydi ama ben kir içinde de bir şekilde temizleyici faktörlerden belki olabiliriz niyetiyle kalan son umutlarımı ve güvenimi toplayıp onlardan bir şey inşa edip bir partiye girdim. Bir diğer taraftan da benim bir vefa borcum vardı Ahmet Davutoğlu'na… 15 Temmuz sonrası tutumu, davranışları, bana gösterdiği hürmet beni çok etkilemişti. Bunlar benim için önemlidir" dedi.

"BENİM DERDİM ONLARIN DERDİ DEĞİLMİŞ"

Gelecek Partisi'nde gönül birliği yakalayamadığını belirten Olçok, "Gün geldi Ahmet Davutoğlu böyle bir teklifte bulundu, ben de o gün o benim çocuklarımın yanındaydı, bugün de benim o borcu ödemem gerek diyerek yola çıktım. Çünkü ben bütün hesabımı bu dünyada görmek istiyorum. Fakat yolun sonu 8 Kasım'mış… O gün de o gönül birliğini yakalayamadığımı hissettim. Yani anlatamamışım ben derdimi, beni anlamamışlar veya benim derdim onların derdi değilmiş" şeklinde konuştu.

"ERDOĞAN ÇAĞIRSIN FİZAN'A GİDERİM"

Fırsat olursa Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşüp görüşmeyeceği sorusuna da yanıt veren Olçok, "Erdoğan ile niye görüşmeyim? 15 Temmuz organizasyonlarında Külliye'ye davet edildim, ikisine de gittim. Bakın ben arayanım, ben arıyorum. Ben öyle posta koyacak, naz yapacak durumda değilim. Ben ya içimi soğutacağım, içimi ferahlatacağım ya da ölüp gideceğim bu dertle. O yüzden benim hiç öyle bir tavrım ve tutumum yok. Çağırsın Fizan'a giderim. Yeter ki ölmeden bir gece, rüyasız uyuyayım. Bunların hepsinin nedeni 15 Temmuz sürecinde bilinç altında kalan sıkışmışlıklar. Sıkışmanın da tek nedeni işte bu cevapsız sorular. Dolayısıyla benim için hiçbir mahsuru yok, nereye istiyorsa çağırsın giderim. Bu millet iltifat etmiş tekrar Cumhurbaşkanı yapmış. Ben 52,3'ten daha akıllı falan değilim. Onlar yaptıysa vardır bir bildikleri" ifadelerini kullandı.

AK PARTİ'YE KATILACAK MI?

AK Parti'ye katılma ihtimaline ilişkin de açıklamalarda bulunan Nihal Olçok, "Var olan sorularım cevaplanmadığı müddetçe AK Parti'ye katılmam" dedi.