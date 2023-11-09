Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Atatürk'ü Anma Günü mesajı yayınladı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Uslu, mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve çağdaş Türkiye'nin mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete irtihalinin 85. yıl dönümünde özlem, saygı ve minnetle andıklarını belirtti.

Kazanılan bağımsızlık zaferinin ardından kurulan Cumhuriyet'in ülke ve millet adına hayati önem taşıdığını aktaran Uslu, şunları kaydetti:

"Milletimize bağımsızlık ve egemenlik duygularını büyük bir mücadeleyle hissettiren ve emperyalist güçlere karşı verdiği kararlı mücadeleyle tüm dünya milletlerine de ilham kaynağı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının izinde durmadan çalışmaya devam edecek ve ülkemizin yükseldiği çağdaş medeniyetler seviyesinde ilelebet kalması için yükseköğretim ve bilim kurumu olarak katkı vermeyi sürdüreceğiz."