Niğde'de 'Mavi Vatan' Konferansı gerçekleştirildi - Haberler

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Niğde'de 'Mavi Vatan' Konferansı gerçekleştirildi

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Niğde'de 'Mavi Vatan' Konferansı gerçekleştirildi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Araştırma ve Kültür Kulübünün katkılarıyla 'Mavi Vatan' adlı konferans gerçekleştirildi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Araştırma ve Kültür Kulübünün katkılarıyla ' Mavi Vatan' adlı konferans gerçekleştirildi.

Siyasetçi Metin Külünk ve İstanbul Topkapı Üniversitesi Öğretim Üyesi - Türk DEGS Başkanı Amiral Doç. Dr. Cihat Yaycı'nın konuşmacı olarak yer aldığı programa; Niğde AK Parti Milletvekili Selim Gültekin, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, akademisyenler ve protokol üyeleri katıldı. Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleşen konferansta, Siyasetçi Metin Külünk ve İstanbul Topkapı Üniversitesi Öğretim Üyesi - Türk DEGS Başkanı Amiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, Mavi Vatan'ın tanımını yaparak program katılımcılarına bu ifadenin neden önemli olduğu ve ülkemize ne gibi faydalar sağlayacağı konusunda detaylı bilgiler verdiler.

Yoğun katılımla gerçekleşen program sonunda Siyasetçi Metin Külünk'e ve İstanbul Topkapı Üniversitesi Öğretim Üyesi - Türk DEGS Başkanı Amiral Doç. Dr. Cihat Yaycı'ya, Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu ve Niğde AK Parti Milletvekili Selim Gültekin tarafından teşekkür belgesi ve hediye takdimi yapıldı.

Program, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. - NİĞDE

İhlas Haber Ajansı / Politika

Ömer Halisdemir, Metin Külünk, Mavi Vatan, Niğde, Politika, Haberler

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