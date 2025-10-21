ESKİ Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, yolsuzluk dahil dört farklı suç nedeniyle cezaevine girdi.

2007'deki seçim kampanyasının dönemin Libya lideri Kaddafi tarafından finanse edildiği iddiasıyla açılan davada komplo kurmak suçundan beş yıl hapis cezasına çarptırılan eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, cezaevine girdi. Eşi Carla Bruni ile evinden çıkarak Paris'teki La Sante Cezaevi'ne giden Sarkozy, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri içinde hapis yatan ilk lider oldu.

Sarkozy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hapse girmekten korkmadığını ve vaktini kitap yazarak geçirmeyi planladığını belirterek, "Bu yargı skandalına saldırmaya devam edeceğim" dedi.

Nicolas Sarkozy, yolsuzluk dahil dört faklı suçtan yargılandığı 'Libya davası'nda suç örgütü kurmaktan 5 yıl hapse mahkum edildi. Cezasını, tek kişilik hücrede çekecek olan Sarkozy, diğer mahkumlarla karşılaşmayacak, tecrit edilecek ve sürekli korunacak. Yakınları Sarkozy'yi haftada üç kez ziyaret edebilecek.