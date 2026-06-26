Erzincan'da eski eş dehşeti: 2 kişi pompalı tüfekle öldürüldü

Erzincan'da bir adam, eski eşini ve yanında bulunan erkeği pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olayın ardından şüpheli, polis merkezine giderek teslim oldu.

ESKİ EŞ DEHŞETİ SAÇTI

Olay, gece saat 00.30 sıralarında Erzincan merkez Barbaros Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, apartmandan silah sesleri gelmesi ve bir kişinin olay yerinden uzaklaştığını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, apartmanın üçüncü katındaki dairede yaptıkları incelemede, S.K. isimli kadın ile U.B. (32) isimli erkeğin pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından kaçan şüpheli B.K. (66), bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

ESKİ EŞİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından S.K. ile U.B.'nin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Şüpheli B.K.'nın, yaşamını yitiren S.K.'nin eski eşi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı