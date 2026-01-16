Haberler

New York'taki Pokemon mağazasında 100 bin dolarlık hırsızlık

New York'ta üç silahlı hırsız, bir Pokemon mağazasına girerek yaklaşık 100 bin dolar değerinde ürün çaldı. Hırsızlar, mağazadaki çalışanlara tabanca doğrulturken, bir vitrin camını çekiçle kırdı.

ABD'nin New York'ta kentinde silahlı 3 hırsız, Pokemon mağazasına girerek yaklaşık 100 bin dolar değerinde ürün çaldı.

ABD'nin New York'ta kentinde bulunan Manhattan'daki bir Pokemon mağazası soyuldu. New York polisi ve güvenlik kamerası görüntülerine göre tamamen siyah giyimli olan 3 silahlı hırsız, 13. Cadde üzerindeki Poke Court adlı mağazaya girip içeridekilere tabanca doğrulttu, içlerinden biri vitrinleri çekiçle kırdı. Hırsızlar çok sayıda koleksiyon ürünü, nakit para ve bir çalışanın cep telefonunu çalarak kayıplara karıştı. Mağaza sahibi Courtney Chin medyaya yaptığı açıklamada, yaklaşık 100 bin dolarlık ürünün çalındığını söyledi. - NEW YORK

