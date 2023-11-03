Nevşehir Belediyesi Meclisi İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınadı

Nevşehir Belediyesi Meclisi Kasım Ayı Toplantısında İsrail'in Filistin'e yönelik uluslararası hukuka ve sözleşmelere aykırı saldırılarını arttırarak sürdürmesi kınandı.

Nevşehir Belediye Meclisi, 5393 sayılı Belediye Kanunun 20. maddesi gereği, gündem maddelerini görüşüp, karara bağlamak üzere Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplandı. Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya AK Parti, MHP ve İYİ Partili meclis üyeleri ile birlikte Belediye Başkan Yardımcıları Nafiz Dirikoç, Ersin Erol ve Furkan Feralan katıldı. Toplantının açılışında konuşan Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran; "Nevşehir Belediye Meclisi olarak, insan haklarına, uluslararası hukuka ve insanlık değerlerine aykırı olan İsrail'in Gazze'ye uyguladığı kuşatmayı, soykırımı ve ablukayı kabul edilemez buluyoruz. İsrail, savaş hukukuna aykırı olarak Filistinli kardeşlerimizin, sivillerin, yaşlıların, çocukların, kadınların, hastaların üzerine hastanelere, okullara, camilere, pazar yerlerine bombalar yağdırarak insanlık tarihine kara bir leke olarak geçen bir savaş suçu işlemektedir. Saldırılarda hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Meclisimizin ortak kararı ile Filistin'i kan ve gözyaşına boğan İsrail'i şiddetle kınıyoruz" dedi. - NEVŞEHİR