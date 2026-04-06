Netanyahu'dan Trump'a kurtarma operasyonu tebriği

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştüğünü duyurdu. Görüşmenin içeriğine değinen Netanyahu, " İran'da düşen uçağın pilotunu düşman topraklarından kurtarma konusunda aldığı cesur karar ve kusursuz bir şekilde yürütülen Amerikan operasyonu nedeniyle kendisini şahsen tebrik ettim" ifadelerini kullandı. Trump'ın da İsrail'in bu operasyona verdiği destek konusundaki minnettarlığını kendisine ilettiğini kaydeden Netanyahu, "Savaş alanında ve dışında kurduğumuz işbirliğinin eşi benzeri görülmemiş bir düzeyde olmasından ve İsrail'in cesur bir Amerikan savaşçısının kurtarılmasına katkıda bulunabilmesinden büyük gurur duyuyorum" dedi.

Trump İsrail'in operasyonlara yardım ettiğini açıklamıştı

ABD Başkanı Trump, İran'da düşürülen F-15 savaş uçağının mürettebatının kurtarılmasına yönelik iki arama-kurtarma operasyonunda da İsrail ordusundan "biraz" yardım aldıklarını açıklamıştı. İsrail ile iyi birer partner olduklarını söyleyen Trump, "Büyük kardeş ve küçük kardeş gibiyiz" ifadelerini kullanmıştı. İsrailli yetkililer ise İsrail Hava Kuvvetleri'nin İran güçlerinin bölgeye ulaşmasını engellemek için bir saldırı gerçekleştirdiğini ifade etmişti. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı