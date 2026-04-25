Netanyahu'dan Lübnan'a güçlü saldırı talimatı

Güncelleme:
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun Lübnan'a yönelik "güçlü saldırılar" gerçekleştirilmesi doğrultusunda talimat verdiği bildirildi.

İsrail- Lübnan arasındaki hassas ateşkeste gerginlik yükseliyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan ile yürürlükteki ateşkese rağmen ülkeye yönelik yeni saldırı talimatı verdi. Netanyahu'nun Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, "İsrail başbakanının Lübnan'daki Hizbullah noktalarına yönelik 'güçlü saldırılar' düzenlenmesi doğrultusunda talimat verdiği" belirtildi.

Söz konusu gelişme, tarafların birbirlerini karşılıklı olarak ateşkes ihlali gerçekleştirmekle itham etmesinin ardından yaşandı.

İsrail, Lübnan'ı vurmuştu

İsrail ordusu geçtiğimiz saatlerde ateşkesi ihlal ederek Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye bölgesini hedef almıştı. Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, bu bölgedeki Yohmor al-Shaqeef kasabasında bir kamyon ile bir motosiklete saldırı gerçekleştirildiği ve 4 kişinin hayatını kaybettiği kaydedilmişti. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump'tan müzakere kararı: İran ile görüşmeleri tek taraflı iptal ettim

Trump'tan müzakere masasına fren! Resmen ilan etti
Mamdani haddini aştı: Türkiye ve Azerbaycan’ı hedef aldı

New York'un Müslüman belediye başkanı haddini aştı
Genç çiftin acı sonu! Bugün düğünleri olacaktı, tuttukları evde ölü bulundular

Bugün düğünleri olacaktı, tuttukları evde ölü bulundular
Bayern Münih ile şaka olmaz! 3-0'dan muhteşem geri dönüş

Fark atıyoruz diye sevindikleri maçta 30 dakikada tepetaklak oldular
Kur'an kursu öğrencileriyle bir araya gelen Okan Buruk, dua istedi

Kur'an kursu öğrencileriyle buluşan Okan Buruk, bakın ne istedi
Mamdani haddini aştı: Türkiye ve Azerbaycan’ı hedef aldı

New York'un Müslüman belediye başkanı haddini aştı
Bu kadarı da insafsızlık! Rakip kaleci sakatlanıp yerde yatarken gol attılar

Rakip kaleci sakatlanıp yerde yatarken gol attılar
Micheal Olise sınırları zorlamaya devam ediyor! Bu kez de el hareketi çekti

Son yaptığıyla sabırları taşırdı