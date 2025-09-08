Haberler

Netanyahu'dan Gazze'ye Kara Saldırısı Tehdidi

Netanyahu'dan Gazze'ye Kara Saldırısı Tehdidi
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şehri'ne yönelik kara saldırılarına başlayacaklarını duyurdu ve Filistinlilerin bölgeden çıkmalarını istedi. Son iki günde 50 yüksek katlı bina yıkıldığını belirten Netanyahu, bu operasyonun bir başlangıç olduğunu açıkladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şehri'ne kara saldırılarına başlayacakları tehdidinde bulunarak, Filistinlilerin bölgeden çıkmalarını istedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusunun Gazze Şehri'ne yönelik devam eden saldırıları hakkında açıklamada bulundu. Netanyahu, İsrail ordusunun son iki gün içerisinde Gazze Şehri'ne 50 yüksek katlı binayı yıktığını belirterek, bunun Gazze Şehri'ni işgal planının "sadece bir başlangıcı" olduğunu söyledi. Netanyahu, yüksek katlı binalara yönelik saldırıların ardından İsrail ordusunun Gazze Şehri'ne karadan da giriş yapacağını ifade ederek, "Gazze sakinlerine şunu söylüyorum, beni dikkatle dinleyin: Uyarıldınız. Oradan çıkın" dedi. - TEL AVİV

