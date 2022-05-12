Nagehan Alçı'dan şaşırtan sözler! Canan Kaftancıoğlu'na 40 yıllık CHP'li gibi arka çıktı

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'nun İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanarak 6 Eylül 2019'da mahkumiyetine karar verilen davanın temyiz incelemesini tamamladı.

HAKKINDAKİ DAVALAR VE ALDIĞI CEZALAR

'Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret' suçundan verilen 1 yıl 6 ay 20 gün, 'Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak' suçundan verilen 1 yıl 8 ay hapis cezaları onandı. 'Cumhurbaşkanına hakaret' cezası ise 2 yıl 4 aydan 1 yıl 9 aya düşürülerek onandı.

NAGEHAN ALÇI'DAN DİKKAT ÇEKEN YORUM

Bu karar sonrası Kaftancıoğlu'na siyasi yasak getirildi. Gündeme bomba gibi düşen gelişme sonrası konuyla ilgili en dikkat çeken yorum Nagehan Alçı'dan geldi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz gezisine katılması ile muhalefet tabanını ikiye bölen Alçı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda " Canan Kaftancıoğlu'na bu yapılan hukuk cinayetidir. Fikirlerinden ötürü bir siyasetçiye hapis, siyasi yasak. Bu rezaleti kabul etmiyorum. Tüm muhalefet tabanı 10 gündür beni linç ediyor olsa da ben demokrat tavrımdan milim taviz vermiyorum. Tüm kalbimle Canan Hanım'ın yanındayım" ifadelerine yer verdi.

İşte Nagehan Alçı'nın o paylaşımı;