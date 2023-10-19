Nazilli Belediye Başkanı Muhtarlar Günü'nü kutladı

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla yayınladığı kutlama mesajında " Tüm zorlukları birlikte göğüsledik" dedi.

Başkan Özcan mesajında, "1829 yılından bu yana, tam 194 yıldır devletimizin gören gözü, duyan kulağı kıymetli muhtarlarımızla her yıl büyük bir sevinç ve kucaklaşma ile bir araya geliyoruz. Ancak bu yıl dünyamızda yaşanan üzücü olaylar, İsrail-Filistin savaşı ve son olarak Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesi'nin hain İsrail tarafından bombalanması ile Muhtarlar Günümüzü buruk geçiriyoruz. Seçimin ilk ayağı muhtarlardır. Mahallede tek sandıkta dahi olsa kendi medeni cesaretini ortaya koyup memleketine hizmet etmek adına tek başına ortaya çıkan kişilerdir muhtarlarımız. Hiçbir kurumun, hiçbir müessesenin, hiçbir partinin onayına ihtiyaç duymadan sadece yaşadığı yere hizmet edebilmek için tek başına ortaya çıkan kişilerdir. Bu cesaretlerinden dolayı tüm muhtarlarımıza teşekkür ederim. 2019-2024 yılında yerel yönetimlerde görev alanlar yaşanabilecek bütün felaketleri hep birlikte yaşamıştır. Dünya tarihteki en büyük salgınlardan birini yaşadı. Sonrasında yangın ve sel felaketlerini yaşadık. Geçtiğimiz Şubat'ta ülkemiz tarihinin en yıkıcı depremlerinden birini yaşadı. Tüm bunları göğüslerken muhtarlarımız büyük katkı sağladı. Dünya bu noktadayken bir kutlama programında ne kadar bahis edilebilirse o kadar bahis etmek mümkündür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'demokrasimizin temel taşları' dediği muhtarlarımızla bir arada bulunmaktan büyük onur duyuyoruz. Ancak Gazze'de yüzlerce çocuğun öldüğü, zulme maruz kaldığı bir dönemde bir kutlama değil, anma programından bahsetmek daha doğru olacaktır. İnşallah yarınlarda zulmün, savaşın olmadığı, çocukların ölmediği ortamlarda bugünü daha anlamlı bir şekilde kutlayacağız" dedi. - AYDIN