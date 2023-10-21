Navaz Şerif, Pakistan'a dönerek destekçilerine seslendi

Pakistan'ın sürgündeki eski Başbakanı Navaz Şerif, 2019 yılından bu yana yaşadığı İngiltere'den bugün dönmesinin ardından Lahor şehrinde yüzbinlerin katıldığı mitingde destekçilerine seslenerek, " Pakistan'ı inşa eden biziz" dedi.

Pakistan'ın sürgündeki eski Başbakanı Navaz Şerif, yaklaşık 4 yıl sonra İngiltere'den ülkesine döndü. Başkent İslamabad'da bazı görüşmeler yaptıktan sonra Lahor şehrine geçen Şerif, burada 100 bin kişinin katıldığı mitingde konuştu. Lahor'daki Minar-e Pakistan'da destekçilerine seslenen Şerif, "Birkaç yılın ardından bugün sizinle bir aradayım. Aramızdaki sevgide değişen hiçbir şey yok. Gözlerinizde gördüğüm sevgiyle gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Destekçilerine asla ihanet etmediğini ve her türlü fedakarlığa hazır olduğunu vurgulayan Şerif, kendisine ve parti liderlerine karşı sahte davalar açıldığını hatırlatarak, "Hiç kimse Pakistan Müslüman Birliği - Navaz'ın (PML-N) bayrağını terk etmedi" dedi.

Pakistan halkı için yaptıklarına değinen Şerif, "Navaz Şerif'i milletinden ayıranlar kim? Pakistan'ı inşa eden biziz" şeklinde konuştu.

Eski başbakan ve PML-N Başkanı Şerif, partisinin 1990'lardaki ivmeyi sürdürmesine izin verilirse Pakistan'da kimsenin işsiz kalmayacağını belirterek, "İnsanlar faturalarını ödemek için borç alıyor ya da intihar ediyor. Benim görev süremde yoksulların en azından sağlık hizmeti almalarına yetecek kadar maddi gücü vardı" ifadelerini kullandı. - LAHOR