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NATO Zirvesi'nde Togg Limuzinler Hizmet Verecek

NATO Zirvesi'nde Togg Limuzinler Hizmet Verecek
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Ankara'da düzenlenen 36'ncı NATO Liderler Zirvesi için özel olarak hazırlanan kırmızı-beyaz Togg T10X limuzinler, delegasyon ve basın heyetlerinin ulaşımında kullanılacak. Tam elektrikli araçlar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde protokol taşımalarında da görev alacak.

ANKARA'da 36'ncı NATO Liderler Zirvesi için özel hazırlanan kırmızı-beyaz renkteki Togg limuzinler, ulaşım hizmetinde kullanılacak.

36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında 10 adet Togg T10X'in limuzin modeli özel hazırlandı. Yerli ve milli araçlar, NATO Zirvesi boyunca ATO Congresium ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi arasında delegasyonlar ve basın heyetlerinin ulaşımını sağlayacak. Kırmızı-beyaz renkte NATO için özel hazırlanan 8 kişi kapasiteli limuzinler, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içerisindeki protokol taşımalarında da hizmet verecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da programı kapsamında Togg limuzini kullanması öngörülüyor. Tam elektrikli yapıya sahip olan ve tek motorla çalışan araçlar, yaklaşık 50 kilometre hızla hizmet verecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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