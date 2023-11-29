NATO-Ukrayna Konseyi Dışişleri Bakanları Toplantısı Gerçekleşti

NATO-Ukrayna Konseyi, Ukrayna-Rusya Savaşı'nda sahadaki durum, Ukrayna'ya NATO ülkelerinin yardımı ve NATO üyeliği yolunda verilecek destek gibi konuları ele almak üzere ilk kez dışişleri bakanları seviyesinde bir araya geldi.

NATO- Ukrayna Konseyi, Ukrayna- Rusya Savaşı'nda sahadaki durum, Ukrayna'ya NATO ülkelerinin yardımı ve NATO üyeliği yolunda verilecek destek gibi konuları ele almak üzere ilk kez dışişleri bakanları seviyesinde bir araya geldi.

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Brüksel'deki karargah binasında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg başkanlığında yapılan toplantıya, müttefik ülke bakanlarının yanı sıra Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba katıldı.

Stoltenberg, toplantı öncesinde Kuleba ile gazetecilere yaptığı açıklamada, bu toplantının Ukrayna'nın NATO'ya giderek daha da yaklaştığına işaret ettiğini, Kiev'in NATO üyeliğini nasıl destekleyebileceklerini tartışacaklarını aktardı.

Ukrayna ordusunun Rusya karşısında sahada önemli kazanımlar elde ettiğini belirten Stoltenberg, Ukrayna ile dayanışmanın tam olduğunu, desteğin sürdüğünü kaydetti.

Stoltenberg, "Ukrayna'ya artırılmış ve sürdürülebilir destek gerekli. Rusya'yı püskürtmesi ve Avrupa'da egemen bir ülke olarak devam edebilmesi sadece Ukrayna'nın değil, bizim de güvenlik çıkarımızadır." dedi.

"Ukrayna ordusu fiilen NATO ordusuna dönüştü"

Ukraynalı bakan Kuleba ise "Ukrayna'nın zaferi sadece bizim değil aynı zamanda tüm Avrupa-Atlantik camiasının çıkarına olacaktır." diye konuştu.

Teknik kapasite, yönetim yaklaşımı ve yönetim ilkeleri bakımından Ukrayna ordusunun fiilen aslında bir NATO ülkesi ordusu haline dönüştüğünü söyleyen Kuleba, Avrupa ülkelerinin savunma sanayisinin üretimi artırması gerektiğini vurguladı.

Kuruluşu Temmuz 2023'te Vilnius'taki NATO Zirvesi'nde açıklanan, devlet ve hükümet başkanları seviyesinde ilk toplantısını Vilnius'ta yapan NATO-Ukrayna Konseyi, iki kez büyükelçiler, bir kez de savunma bakanları seviyesinde bir araya gelmişti.