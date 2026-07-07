Cevdet Yılmaz: Müttefikler arası tüm kısıtlamalar kaldırılmalı
36'ncı NATO Liderler Zirvesi kapsamında düzenlenen NATO Savunma Sanayii Forumu, çeşitli başlıklardaki söyleşilerin ardından sona erdi.
FORUM TAMAMLANDI
36'ncı NATO Liderler Zirvesi kapsamında düzenlenen NATO Savunma Sanayii Forumu, 'Sanayi Hazırlığında Topyekun Toplum Yaklaşımı', 'Yarının Muharebe Sahasına Hazır Bir İttifak', 'Savunma ve Güvenlikte Stratejik Yatırımlar', 'NATO'nun İHA Üstünlüğünün İnşası Ortaklıkların ve İş Birliğinin Genişletilmesi' başlıklı söyleşilerin ardından tamamlandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı