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NATO: "Rusya tarafından düzenlenen sahte referandumların hiçbir meşruiyeti yoktur"

Politika Haberleri

NATO: 'Rusya tarafından düzenlenen sahte referandumların hiçbir meşruiyeti yoktur'

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya tarafından Ukrayna topraklarında düzenlenen sözde referandumlara değinerek, "Rusya tarafından düzenlenen sahte referandumların hiçbir meşruiyeti yoktur" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya tarafından Ukrayna topraklarında düzenlenen sözde referandumlara değinerek, "Rusya tarafından düzenlenen sahte referandumların hiçbir meşruiyeti yoktur" dedi.

Rusya'nın Ukrayna topraklarındaki Zaporijya, Herson, Donetsk ve Luhansk'ta Rusya'ya katılım için düzenlediği sözde referandumunda resmi olmayan sonuçlarına göre halk Rusya'ya katılımı desteklerken, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, söz konusu referandumların geçerliliği olmadığını ifade etti. Stoltenberg sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüştüğünü belirterek, "NATO müttefiklerinin Ukrayna'nın egemenliğine ve meşru müdafaa hakkına verdiği desteğin sarsılmaz olduğunu açıkça belirttim. Rusya tarafından düzenlenen sahte referandumların hiçbir meşruiyeti yoktur ve uluslararası hukukun açık bir ihlalidir. Bu topraklar Ukrayna'nındır" dedi.

Sandık çıkış anketlerine göre, Zaporijya'da yüzde 97,74, Donetsk ve Luhansk'ta yüzde 97, Herson bölgesinde ise yüzde 87 oranında oy kullananlar Rusya'ya katılımı destekledi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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