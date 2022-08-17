NATO: 'KFOR, tüm Kosova halkı için güvenli ve emniyetli bir ortam sağlamaya devam edecektir'

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Kosova'da güvenliği sağlamakla görevli NATO önderliğinde çok uluslu bir barış gücü KFOR'un tüm Kosova halkı için güvenli ve emniyetli bir ortam sağlamaya devam edeceğine vurgu yaptı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Kosova'da güvenliği sağlamakla görevli NATO önderliğinde çok uluslu bir barış gücü KFOR'un tüm Kosova halkı için güvenli ve emniyetli bir ortam sağlamaya devam edeceğine vurgu yaptı. Kosova Başbakanı Albin Kurti ise, "NATO'ya katılmak ve üye olmak istiyoruz" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan NATO Karargahı'nda Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç'in ardından Kosova Başbakanı Albin Kurti ile bir araya gelerek, Kosova-Sırbistan arasındaki gerilimi görüştü.

"TANSİYONU DAHA FAZLA TIRMANDIRMAKTAN KAÇINMALIYIZ"

Başbakan Kurti ile ortak basın toplantısı düzenleyen Stoltenberg, "Az önce Kosova'nın kuzeyindeki son gerginlikleri ve NATO'nun tüm toplulukların güvende ve emniyette olmasını sağlama rolüne değindik. Sahadaki durumun iyileşmesini memnuniyetle karşılıyorum, ancak tansiyonu daha fazla tırmandırmaktan kaçınmalıyız. Bu yüzden tüm tarafları itidalli davranmaya ve yararsız söylemlerden kaçınmaya çağırıyorum. Bu tür sorunlar siyasi diyalog yoluyla çözülmelidir" dedi.

"KFOR MÜDAHALE ETMEYE HAZIRDIR"

Kosova'da güvenliği sağlamakla görevli NATO önderliğinde çok uluslu bir barış gücü KFOR'un Birleşmiş Milletler (BM) görevine odaklanmaya devam ettiğine ve bölgede istikrarın tehlikeye girmesi halidne müdahaleye hazır olduğunu yineleyen Stoltenberg, "Komutanımız hem Kosova güvenlik birimleriyle hem de Sırp Savunma Şefi ile temas halinde. 'KFOR'un tarafsızlığı, misyon başarısının merkezinde yer alır. İstikrar tehlikeye girerse KFOR müdahale etmeye hazır" dedi.

Stoltenberg, "KFOR'un 20 Müttefik ve 7 ortak tarafından sağlanan 3 bin 700'den fazla askeri var. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1244 sayılı Kararına tamamen bağlıyız. KFOR, tüm Kosova halkı için güvenli, emniyetli bir ortam ve hareket özgürlüğü sağlamaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği'nin (AB) inisiyatifinde yarın bir araya gelecek olan taraflara çağrıda bulunan Stoltenberg, "Belgrad ve Priştine için sürdürülebilir barışa giden tek yol, sorunlarını AB'nin kolaylaştırdığı diyalog yoluyla çözmeleridir. Tüm tarafları yarınki AB müzakerelerinin son turuna olumlu ve yapıcı bir şekilde katılmaya çağırıyorum. Kosova'nın Avrupa-Atlantik topluluğu içinde sorumlu bir aktör olduğunu göstermesi için de bu bir fırsattır" dedi.

"NATO'YA KATILMAK VE ÜYE OLMAK İSTİYORUZ"

Başbakan Kurti ise yaptığı açıklamada, NATO'nun desteğine güvendiğini vurgulayarak, "NATO ekiplerinin desteği ve KFOR'la olan işbirliğimiz sayesinde Kosova güvenlik güçleri yüksek kaliteli bir seviyeye geldi. Ortak görevlerle bölgede barış ve istikrarın desteklenmesi için çabalıyoruz. NATO'ya katılmak ve üye olmak istiyoruz bölgemiz için Kuzey komşumuzun yıkıcı hedeflerinin tehdidine karşı dikkatli olmak durumundayız. Rusya'nın bölgemize yönelik tehdidine karşı ise barış, demokrasi, insan hakları ve herkes için güvenliği tercih etmeliyiz" dedi.

KURTİ-VUÇİÇ GÖRÜŞMESİ YARIN

Kurti ile Vucic arasında yarın iki ülke arasındaki gerilimi ele alacakları bir görüşme gerçekleşecek. İki lider en son geçtiğimiz sene temmuz ayında bir araya gelmiş, görüşmede önemli bir sonuç çıkmamıştı.

NE OLMUŞTU?

Kosova'da 1 Ağustos'ta yürürlüğe girmesi planlanan ülkeye girmek isteyen Sırbistan plakalı araçlara yönelik geçici plaka ve geçiş belgesi uygulamasına saatler kala tansiyon yükselmiş, ülkenin kuzeyinde yer alan ve Sırpların yoğunlukta yaşadığı Mitroviça'da siren ve silah sesleri yükselmiş, Sırplar bazı yollara barikatlar kurmuştu. Polis, silah seslerini doğrulamış hayatını kaybeden ya da yaralanan olmadığını ifade etmişti. Sirenlerin ise 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek olan geçici plaka ve geçiş belgesi uygulamasını protesto etmek amacıyla kentteki Sırpları toplanmaya ve protestoya davet etmek için çalındığı aktarılmıştı. Daha sonra ABD'nin Kosova Büyükelçisi Jeff Hovenier, Kosova hükümetine kararı 1 ay ertelemeyi önermiş, Kosova ise kararı 1 Eylül'e ertelemeyi kabul etmiş ve gerginlik son bulmuştu.

(Mustafa Ulusoy/İHA)