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NATO heyeti yarın Anıtkabir'i ziyaret edecek

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NATO üyesi ülkelerin daimi temsilcileri ve NATO Genel Sekreterliği'nin üst düzey yetkililerinden oluşan heyet, 6 Temmuz'da Anıtkabir'i ziyaret edecek.

NATO üyesi ülkelerin daimi temsilcileri ve NATO Genel Sekreterliği'nin üst düzey yetkililerinden oluşan heyet, yarın Anıtkabir'i ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanlığı, 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO Zirvesi vesilesiyle Ankara'ya gelecek ülkelerin NATO nezdindeki daimi temsilcileri ve NATO Genel Sekreterliği'nin üst düzey yetkililerinden oluşan bir heyetin 6 Temmuz Pazartesi günü 17.30-18.30 saatleri arasında Anıtkabir'i ziyaret edeceğini açıkladı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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