NATO Genelkurmay Başkanları Ukrayna Gündemi ile Video Konferans Düzenleyecek

NATO Askeri Komite Başkanı Amiral Giuseppe Cavo Dragone, NATO Genelkurmay Başkanları ile yarın Ukrayna gündemiyle video konferans düzenleyeceklerini duyurdu.

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşı sona erdirmek üzere diplomatik çabalar devam ederken, NATO Genelkurmay Başkanları video konferans düzenleyecek. NATO Askeri Komite Başkanı Amiral Giuseppe Cavo Dragone, NATO Genelkurmay Başkanlarının yarın Ukrayna gündemiyle düzenlenen video konferansta bir araya geleceğini belirterek, Avrupa'daki tüm NATO operasyonlarını denetleyen ABD'li General Alexus Grynkewich'in ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşmenin sonuçlarına ilişkin genelkurmay başkanlarına bilgi vereceğini ifade etti.

Dragone, "Ukrayna'da barışı sağlamaya yönelik diplomatik çabalar ilerlerken, Grynkewich'in mevcut güvenlik ortamına ilişkin güncellemesini dört gözle bekliyoruz" dedi.

Yetkililer, söz konusu toplantının özel şartlar altında gerçekleştiğine dikkat çekerek, Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantisi gibi konuların ele alınmasını beklediklerini ifade ettiler. - BRÜKSEL