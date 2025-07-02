NATO Genel Sekreteri Rutte: 'Ukrayna, ABD desteği olmadan yapamaz'

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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD'nin Ukrayna'ya silah sevkiyatını durdurma kararının ardından, Ukrayna'nın ABD yardımı olmadan savaşı kazanmasının imkansız olduğunu vurguladı. Rutte, Avrupa'nın da Ukrayna'ya büyük mali destek sağladığını belirtti.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD'nin Ukrayna'ya taahhüt ettiği bazı silahların sevkiyatını durdurma kararına ilişkin, "ABD'nin her zaman kendi çıkarlarını güvence altına almak durumunda olmasını anlıyorum, fakat Ukrayna, mühimmat ve hava savunma sistemleri açısından mümkün olan tüm desteği almadan yapamaz" dedi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Hollanda'nın Lahey şehrinde gerçekleştirilen NATO Zirvesi'nde savunma harcamaları hedefinin yükseltilmesi kararına tepkiler ve Ukrayna'ya ilişkin son gelişmeleri yorumladı. Amerikan Fox News televizyonuna konuşan Rutte, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un "NATO'nun yüzde 2'lik savunma harcama hedefini gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 5'ine çıkarmasının çöküşlere neden olacağı" yönündeki açıklamasına değindi. Yüzde 5 hedefinin müttefikler tarafından kabul edilmesinin ABD Başkanı Donald Trump ve dışişleri ekibinin büyük bir başarısı olduğunu söyleyen Rutte, "Avrupalılar, nihayet ABD'nin ödediği ile aynı miktarda para ödemeyi taahhüt etti. Bu, Eisenhower döneminden beri süregelen bir tartışma. Bu arada NATO'yu daha da güçlendirmek için bunun bedelini ödememiz gerektiğini biliyoruz, çünkü Rusya tehdidi ortada. Lavrov'a gelince, kendisi İsa'nın doğumundan beri Rusya'nın dışişleri bakanı ve şimdiye kadar ağzından faydalı bir şey çıktığını işitmedim" dedi.

" Ukrayna, ABD yardımı olmadan yapamaz"

ABD'nin Ukrayna'ya taahhüt ettiği bazı silahların sevkiyatını durdurma kararına değinen Rutte, "ABD'nin her zaman kendi çıkarlarını güvence altına almak durumunda olmasını anlıyorum, fakat Ukrayna, mühimmat ve hava savunma sistemleri açısından mümkün olan tüm desteği almadan yapamaz" diye konuştu.

"ABD'nin fiilen desteği olmadan başaramayız"

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in geçtiğimiz hafta hava savunma sistemleri ve mühimmat konularında oldukça iyi bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade eden Rutte, "Evet, ABD'nin kendi savunma stoklarını muhafaza etmesi gerektiğini anlıyorum, ancak burada bir miktar esneklik tanınması gerekiyor. Bu arada Avrupalılar gerçekten çaba gösteriyor. Bu yıl Ukrayna için 35 milyar euro taahhüt ettiler. Bu nedenle de ABD'den Avrupa'ya doğru bir yük kayması söz konusu. Ama ABD'nin fiilen desteği olmadan bunu başaramayız. Ukrayna'nın bu savaşı kaybetmemesi ve Avrupa'nın sınırında devasa bir Rusya olmaması, ABD'nin de menfaatinedir. Güvenli bir Avrupa, güvenli bir ABD demektir. Bunların hepsi birbiriyle bağlantılı" diye konuştu. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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