NATO Genel Sekreteri Rutte'den Rusya'ya Sert Uyarı

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Polonya veya başka bir müttefike saldırıya ittifakın tüm gücüyle cevap verileceğini belirterek, "Tepkimiz yıkıcı olur. Bu, Vladimir Putin ve bize saldırmak isteyen herkes için son derece net olmalıdır" dedi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Polonya'nın başkenti Varşova'da Polonya Başbakanı Donald Tusk ile görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Rusya'nın NATO ittifakı için en önemli ve doğrudan bir tehdit oluşturmaya devam ettiğini vurgulayan Rutte, "Rusya bir savaş ekonomisine geçiyor ve bu, silahlı kuvvetlerin inşasına yönelik kapasite ve kabiliyetleri üzerinde büyük etki oluşturacaktır" dedi.

"Tepkimiz yıkıcı olur"

Rutte, "Konu Polonya'yı veya genel olarak NATO topraklarını savunmaya gelince, eğer biri yanlış bir hesabın içine düşüp Polonya'ya veya başka bir müttefike saldırabileceğini düşünürse, bu zinde ittifakın tüm gücüyle karşılık bulacaktır. Tepkimiz yıkıcı olur. Bu, Vladimir Putin ve bize saldırmak isteyen herkes için son derece net olmalıdır" dedi.

İttifak genelinde savunma yatırımlarının artırılması konusunda olumlu bir hareketlenme görüldüğünü ifade eden Rutte, "Ancak ABD Başkanı Trump'ın da söylediği gibi ki bu konuda kendisine katılıyorum, Avrupa'daki müttefiklerimiz ve Kanada'nın daha fazlasını yapması gerekiyor" dedi.

Rutte, "ABD, güçlü bir NATO'ya olan bağlılığını defalarca açıkça ifade etti ve Başkan Trump da bu ayın başlarında Beyaz Saray'da yaptığımız görüşmede bunu yineledi. Ama aynı zamanda Avrupa'nın sorumluluk üstlenmesi gerektiğini de açıkça belirtti" dedi.

"Her türlü senaryoya hazır olmalıyız"

Polonya Başbakanı Tusk, "Polonya ve NATO olarak her türlü senaryoya hazır olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı. Polonya'nın Avrupa ve NATO'nun güvenliği için bir ön koşul olduğunu ifade eden Tusk, "Polonya, AB'nin sınırı olan doğu sınırını güvence altına alma sorumluluğunu tamamen üstlenmiş durumda" dedi. - VARŞOVA