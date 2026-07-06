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NATO Genel Sekreteri Rutte, Ankara'da

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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, NATO Zirvesi için Ankara'ya geldi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, NATO Zirvesi için Ankara'ya geldi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak için Ankara'ya geldi. Rutte, havaalanında Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve beraberindeki heyet tarafından karşılandı. Rutte'nin saat 16.45'te basın toplantısı düzenlemesi ve saat 18.00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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