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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi. Görüşmede, Azerbaycan'da çatışma sonrası yapılan büyük çaplı restorasyon ve inşaat çalışmaları ele alındı. Mayın tehlikesi ve Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci de masaya yatırıldı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Azerbaycan temaslarını sürdürüyor. Stoltenberg, başkent Bakü'de Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi. Görüşmede, Azerbaycan'da çatışma sonrası yapılan büyük çaplı restorasyon ve inşaat çalışmaları ele alındı. Mayın tehlikesi ve Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci de masaya yatırıldı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, dışişleri bakanlığında gerçekleştirilen görüşmede, Bayramov, Azerbaycan'ın bu yıl 30'uncu yılını kutlayan "Barış için Ortaklık" programı çerçevesinde yürütülen ortak faaliyetler başta olmak üzere NATO ile iş birliğinin daha da geliştirilmesine önem verdiğini belirtti. Bayramov, bu yıl Azerbaycan'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (COP29) için gerekli hazırlıkların yapıldığını vurguladı. COP29'un, iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlayabileceğini kaydetti. Bayramov, Azerbaycan halkının can güvenliğini tehdit eden mayın meselesine değinerek, mayın sorunuyla mücadelede uluslararası toplumun desteğinin yanı sıra devam eden imar çalışmalarının önemini vurguladı. Bayramov, Azerbaycan-Ermenistan barış gündeminin ilerlemesi ve Azerbaycan'ın bu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek için sürekli çaba sarf ettiğine de dikkat çekti.

Stoltenberg ise, Azerbaycan'ın NATO ile işbirliği çerçevesinde barışı koruma misyonunda gösterdiği örnek performansın yanı sıra, Azerbaycan'ın NATO bölgesinin enerji güvenliğine katkısının öneminden bahsetti. Stoltenberg, Azerbaycan'ın ev sahipliğinde gerçekleşecek COP29'un, enerji güvenliği ile iklim değişikliği arasındaki uyuma katkı sağlayacağını bildirdi.

Azerbaycan'daki temaslarını tamamlayan Stoltenberg, Bakü'den ayrıldı. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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