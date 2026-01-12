NATO Askeri Komite Başkanı, Riyad'da Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı ile görüştü

NATO Askeri Komite Başkanı Amiral Giuseppe Cavo Dragone, Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Feyyaz er-Ruveyli ile başkent Riyad'da bir araya geldi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, görüşmenin Dragone'nin ülkeyi ziyareti sırasında gerçekleştiği bildirildi, ziyaretin süresine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Kabul sırasında ortak ilgi alanına giren bir dizi konunun ele alındığı kaydedildi ancak ayrıntı paylaşılmadı.

ABD Başkanı Donald Trump, Kasım 2025'te Suudi Arabistan'ı "NATO üyesi olmayan önemli müttefik" olarak tanıdıklarını ve iki ülke arasında "stratejik savunma anlaşması" imzaladıklarını açıklamıştı.