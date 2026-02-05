Haberler

Nafaka sistemi baştan aşağı değişiyor: İşte yeni düzenlemenin detayları

Nafaka sistemi baştan aşağı değişiyor: İşte yeni düzenlemenin detayları
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti, süresiz nafaka uygulamasını sona erdirecek yeni bir düzenleme için Meclis hazırlıklarını tamamlıyor; yapılacak düzenlemeyle evlilik süresine göre nafakaya sınır getirilmesi ve mağduriyetler için sosyal destek sağlanması planlanıyor.

Türkiye'de uzun yıllardır tartışma konusu olan nafaka sorunu için yeni bir adım atılıyor. Boşanmanın üzerinden yıllar geçmesine rağmen nafaka ödemeye devam eden binlerce kişi bulunduğuna dikkat çeken AK Parti, süresiz nafaka uygulamasının yol açtığı mağduriyetleri gidermek amacıyla kapsamlı bir düzenleme hazırlığında...

DÜZENLEME TBMM'YE SUNULACAK

AK Parti kurmaylarının çalışmasında sona yaklaşıldığı, hazırlanan düzenlemenin kısa süre içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacağı öğrenildi. Çalışmanın temel hedefinin, boşanma davalarının uzun sürmesi ve süresiz nafakanın taraflar arasında yarattığı sosyal ve ekonomik sorunları azaltmak olduğu ifade ediliyor.

NAFAKAYA SÜRE SINIRI GELİYOR

Hazırlanan taslağa göre nafaka uygulamasında evlilik süresi esas alınacak. Buna göre;

  • 3 yıl evli kalanlara 5 yıl,
  • 5 yıl evli kalanlara 7 yıl,
  • 10 yıl evli kalanlara ise 12 yıl süreyle nafaka ödenmesi planlanıyor.

Bu sürenin sonunda nafaka yükümlülüğü sona erecek.

MAĞDURİYETLER İÇİN SOSYAL DESTEK

Nafakanın sona ermesiyle birlikte maddi zorluk yaşayabilecek kadınlar için sosyal yardım mekanizmalarının devreye alınması da düzenlemenin önemli başlıkları arasında yer alıyor. Böylece nafaka kesildiğinde oluşabilecek mağduriyetlerin devlet destekleriyle giderilmesi amaçlanıyor.

BOŞANMA DAVALARI İÇİN YENİ ADIMLAR

Çekişmeli boşanma davalarının azaltılması da düzenlemenin hedefleri arasında bulunuyor. Davaların uzamasına neden olan unsurların ayrıştırılarak ayrı davalar kapsamında ele alınması ve sürecin daha hızlı sonuçlandırılması planlanıyor. Kısa süreli evliliklerde uzun yıllar nafaka ödenmesinin taraflar arasında ciddi bir nefret ve çatışma ortamı oluşturduğu vurgulanıyor.

UZMAN GÖRÜŞLERİ ALINACAK

Düzenleme hazırlanırken akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarının görüşlerinin de alınacağı, bu görüşler doğrultusunda taslağa son şeklinin verileceği belirtildi. Çalışmanın Aile Hukuku'na ilişkin kapsamlı bir reform paketi içerisinde Meclis'e sunulması bekleniyor.

ERDOĞAN DA REFORM SİNYALİ VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce yaptığı açıklamalarda aile hukukunda yeni reformların yolda olduğunu duyurmuştu. Erdoğan, boşanma ve nafaka süreçleri başta olmak üzere aile mahkemelerinin yapısında önemli değişiklikler planlandığını ifade etmişti.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kante ile samimiyeti gündem olan Hatun teyze konuştu

Kante ile samimiyeti gündem olan Hatun teyze konuştu
İstanbul'da İHA paniği! Ekipler hemen müdahale etti

İstanbul'da alarm! Denizde bulundu, ekipler hemen müdahale etti
Dilek İmamoğlu'nun ağabeyini gözaltına aldıran ifade! 'Yılan' kod adılı eskort neler anlattı neler

Ağabeyini gözaltına aldıran ifade! İtirafçı eskort neler anlattı neler
330 bin TL istenen evin görüntüleri isyan ettirdi

Korku tüneli değil satılık daire! Siz bir de istenen ücreti duyun
Kante ile samimiyeti gündem olan Hatun teyze konuştu

Kante ile samimiyeti gündem olan Hatun teyze konuştu
Meclis'te kabul edildi! Artık trafikte bunu yapan gerçekten yandı

Meclis'te kabul edildi! Artık trafikte bunu yapan gerçekten yandı
Veliaht Prens'i zora sokacak fotoğraf! Pedofili sapığın masasında bulundu

Prens'i zora sokacak fotoğraf! Pedofili sapığın masasında bulundu