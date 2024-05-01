MYK'dan "değişim" mesajı çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına kongre talimatı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan başkanlığında, dün parti genel merkezinde yapılan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı 3 saat sürdü.

AÇILIŞ KONUŞMASINDA "DEĞİŞİM" MESAJI

MYK toplantısında yerel seçim sonuçları ve atılacak adımlar masadaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış konuşmasında partide değişim yapılacağına yönelik mesaj verdiği, sonuçlarının derinlemesine bir şekilde incelenmesi gerektiğini ve özeleştiriye ihtiyaç olduğunu söylediği belirtiliyor.

BÜYÜK KONGREYE GİDİLECEK

NTV'nin edindiği bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti MYK toplantısında olağan kongre için hazırlıkların başlatılması talimatını verdi. Belde, ilçe ve il kongrelerinin tamamlanmasıyla eylül veya ekim gibi büyük kongreye gidilmesi hedefleniyor. Edinilen bilgilere göre, parti yönetiminde değişim de kongre öncesinde planlanmıyor. Kongrelerde seçimde başarısız olan il yönetimlerinin değişmesi, kongrede de partinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyelerinde değişim gündemde.

İLK KAMP VEKİLLERLE YAPILACAK

AK Parti'de iki ayrı kamp yapılması da planlanıyor. Bunlardan ilki mayıs ayı içinde milletvekilleri ile yapılacak. Her milletvekili bölgesine ilişkin sorunları anlatacak. Çözüm önerileri sıralanacak. İkinci kamp ise belediye başkanları ile gerçekleştirilecek. Kızılcıhamam'da yapılması planlanan kamp için haziran ayı düşünülüyor. Kampta eski belediye başkanlarının yeni belediye başkanları ile tecrübelerini paylaşması planlanıyor.