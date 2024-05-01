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MYK'dan "değişim" mesajı çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına kongre talimatı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında dün AK Parti genel merkezinde yapılan MYK toplantısında olağan kongre için çalışmaların başlatılması kararı çıktı. Açılış konuşmasında partide değişim yapılacağına yönelik mesaj veren Erdoğan'ın toplantıda kongreleri başlatma talimatı verdiği ve olağan kongrenin eylül ya da ekimde yapılmasının planlandığı öğrenildi. Yönetim değişikliğinin kongre sonrası yapılacağı belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan başkanlığında, dün parti genel merkezinde yapılan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı 3 saat sürdü.

AÇILIŞ KONUŞMASINDA "DEĞİŞİM" MESAJI

MYK toplantısında yerel seçim sonuçları ve atılacak adımlar masadaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış konuşmasında partide değişim yapılacağına yönelik mesaj verdiği, sonuçlarının derinlemesine bir şekilde incelenmesi gerektiğini ve özeleştiriye ihtiyaç olduğunu söylediği belirtiliyor.

BÜYÜK KONGREYE GİDİLECEK

NTV'nin edindiği bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti MYK toplantısında olağan kongre için hazırlıkların başlatılması talimatını verdi. Belde, ilçe ve il kongrelerinin tamamlanmasıyla eylül veya ekim gibi büyük kongreye gidilmesi hedefleniyor. Edinilen bilgilere göre, parti yönetiminde değişim de kongre öncesinde planlanmıyor. Kongrelerde seçimde başarısız olan il yönetimlerinin değişmesi, kongrede de partinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyelerinde değişim gündemde.

İLK KAMP VEKİLLERLE YAPILACAK

AK Parti'de iki ayrı kamp yapılması da planlanıyor. Bunlardan ilki mayıs ayı içinde milletvekilleri ile yapılacak. Her milletvekili bölgesine ilişkin sorunları anlatacak. Çözüm önerileri sıralanacak. İkinci kamp ise belediye başkanları ile gerçekleştirilecek. Kızılcıhamam'da yapılması planlanan kamp için haziran ayı düşünülüyor. Kampta eski belediye başkanlarının yeni belediye başkanları ile tecrübelerini paylaşması planlanıyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (3)

Ali Çelik:

Reis valla emekli ve çocukları tek sorun bu kesinlikle doğru Bir tesbitler sokağa inin emeklinin hakkını verin emekli çocukları her yerde sokakta babasını savunuyor haklı olarak ve bu tepkiler tüm Türkiye'ye yayıldı hala daha büyüyor ama artık dinleyen olmadı

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Tolga:

Sadece Partide degil ayni zamanda bazi Bakanlar da görevden alinmali basta Ulastirma bakani iki kelimeyi bir araya getiremeyen birinin Ülkeye ne faydasi olabilir? Isi gücü memleketini düsünmek Ülkeyi degil derhal gitmeli….

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2
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Alaattin Erden:

reis ten istifasını istemek suça giriyor mu

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