Myanmar'da Olağanüstü Hal Kaldırıldı, Seçim Tarihi Açıklandı

Myanmar'da 2021 yılında ilan edilen olağanüstü halin kaldırıldığı ve askeri cunta yönetimi altındaki ülkenin yıl sonunda seçim sandığına gideceği açıklandı.

Myanmar'daki askeri cunta, 2021 yılında ilan edilen olağanüstü hali kaldırarak, ülkenin sandık başına gideceğini duyurdu. Cunta Sözcüsü Zaw Min Tun dün yaptığı açıklamada, "Çok partili demokrasiye giden yolda seçimlerin düzenlenmesi için olağanüstü hal bugün itibariyle kaldırılmıştır. Seçimlerin 6 ay içinde gerçekleştirilmesi planlanıyor" ifadelerini kullandı. Myanmar devlet televizyonu ise Myanmar askeri yönetiminin lideri Min Aung Hlaing'in liderliğinde 11 kişilik bir komisyonun kurulduğunu aktardı. Hlaing de dün yaptığı açıklamada seçimlere ilişkin kesin bir tarih vermese de halkın Aralık ayında oy kullanacağını belirtti. Hlaing'in tüm yetkilerini koruyarak seçim dönemi boyunca geçici Devlet Başkanı ve Genelkurmay Başkanı olarak görevde kalması ve süreci yönetmesi bekleniyor.

Seçime engel olanlara hapis cezası

Askeri yönetim tarafından dün yapılan açıklamada ise seçim sürecine yönelik saldırılarda bulunan kişiler hakkında hapis cezasının verilebileceği bir kanunun yürürlüğe girdiği aktarıldı. Kanun kapsamında seçim sürecine yönelik saldırgan ifadelerde bulunan, örgütlenen, protestolar düzenleyen veya yazılı bildiriler dağıtan kişilerin 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek. Aynı zamanda, seçim komisyonu üyelerini, adayları veya seçmenleri tehdit eden, engelleyen ya da yaralayan kişilere de 3 yıl hapis cezası verilebilecek.

Seçime yönelik hazırlıklar başladı

Yılsonunda sandık başına gitmeyi hedefleyen ülkede siyasi partilerin kurulmasına ve elektronik oy makinelerine ilişkin eğitimlerin verilmesine başlandı. Ülkedeki bazı kaynaklar ise seçim zamanı yaklaştığında cunta karşıtı silahlı grupların saldırılar gerçekleştirmesini öngörüyor. Bu beklentilere karşı askeri hükümet de bu ayın başında silahlarını bırakmak isteyen ve hukuki düzene geri dönmek isteyen kişilere para ödemesi teklif etmeye başlamıştı.

Ordu demokrasiye darbe vurmuştu

Söz konusu seçim aynı zamanda, 2021 yılından bu yana ülkede düzenlenen ilk ulusal seçim olacak. Myanmar'da 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddiasıyla 1 Şubat 2021'de darbe yapan cunta, ülkenin fiili lideri Aung San Suu Kyi başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini tutuklamıştı. Cunta yönetimi uluslararası kamuoyunda sert tepkiyle karşılanan demokrasi karşıtı hareketin ardından başlayan kitlesel protestoları şiddetle bastırmış, darbe karşıtı gösterilerde birçok sivil hayatını kaybetmişti. Bu çerçevede Myanmar, binlerce kişinin hayatını kaybettiği şiddetli bir iç savaşa sürüklenmişti. - YANGON