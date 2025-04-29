Bağımsız İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle geçen ay gözaltına alınan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk'ün serbest bırakılmasını istedi.

Yeneroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 25 Mart'ta gözaltına alınan Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Öztürk'ün bir ayı aşkın süredir cezaevinde tutulduğunu belirtti.

Öztürk'ün serbest bırakılması için hükümetin yeteri kadar girişimlerde bulunmadığını savunan Yeneroğlu, "Biz, 'Türkiye ölçüsüz yaklaşım biçimlerinde bulunsun.' demiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı, ABD Başkanı Trump'ı arayıp bu konuyla ilgili süreci Türkiye kamuoyunun takip ettiğini, 85 milyonun bu süreçten rahatsız olduğunu ve hukukun işlemesi noktasında Türkiye'nin görüşünü ortaya koymalı. Bu olay yargıyla ifade edilebilecek bir konu değil, Trump'ın hükümetinin yaptırımı." ifadesini kullandı.

Mustafa Yeneroğlu, Rümeysa Öztürk'ün serbest bırakılmasını talep etti.