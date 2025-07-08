Mustafa Yeneroğlu'ndan Yurt Dışındaki Türkler İçin Komisyon Teklifi

Mustafa Yeneroğlu'ndan Yurt Dışındaki Türkler İçin Komisyon Teklifi
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Bağımsız İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, yurt dışındaki Türk vatandaşlarının sorunlarını çözmek amacıyla TBMM'de 'Göç ve Diaspora Komisyonu' kurulması için kanun teklifi verdi. Yeneroğlu, hükümetin bu konuda atması gereken adımları eleştirdi.

Bağımsız İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, yurt dışında yaşayan Türklerin sorunlarının çözümüne ilişkin etkili ve şeffaf politikalar geliştirilmesi amacıyla "Göç ve Diaspora Komisyonu" kurulması için kanun teklifi verdiğini söyledi.

Yeneroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, AK Parti iktidarının, 2023 seçim beyannamesinde yer alan "Yurt dışındaki Türk vatandaşlarının TBMM'deki temsilini güçlendirmek" vaadine dair bir şey yapmadığını savundu.

TBMM'de 2019'da kurulan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Alt Komisyonunun varlığının ve yokluğunun arasında bir fark olmadığını öne süren Yeneroğlu, komisyonun seçim toplantıları dışında yılda ortalama sadece 1 kez toplandığını ifade etti.

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının sorunlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yeneroğlu, şunları kaydetti:

"Bu vatandaşlarımızı ilgilendiren bir söz, borçlanma yolu ile emekli olan vatandaşlarımıza yurt dışında tam zamanlı çalışma hakkı tanınmasıdır. Mevcut düzenleme gereği, borçlanma yoluyla emekli olan bir vatandaşımız yurt dışında tam zamanlı çalıştığında emekli aylığı kesilmekte, bu da açık bir ayrımcılık oluşturmaktadır. Bir diğer vaat, 'İslam düşmanlığı, ayrımcılık ve hak ihlallerinin takibini genişleterek sürdüreceğiz' şeklindeydi. Avrupa'da İslam karşıtlığı ve aşırı sağın yükselişi endişe verici boyutlara ulaşmışken, Türkiye bu konuda etkisiz ve inandırıcılıktan uzak bir pozisyonda durmaktadır. Hükümetin artırma sözü verdiği gezici konsolosluk hizmetleri, tam aksine ciddi şekilde azaltıldı. Yurt dışında askerlik yapan vatandaşlarımızın askerlik hizmetlerinin Türkiye'de tanınmasına ilişkin vaat kağıt üzerinde kalmıştır. Ayrıca, yurt dışında doğup büyüyen gençlerimizin kamu kurumlarında istihdamı, yerinden öğretmen ve din görevlisi alımı gibi konularda elle tutulur bir ilerleme kaydedilmemiştir."

Yeneroğlu, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının sorunlarına çözüm bulunması amacıyla TBMM'de "Göç ve Diaspora Komisyonu" kurulması için hazırladığı kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduğunu bildirdi.

Kaynak: AA / Meriç Ürer - Politika
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