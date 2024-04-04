Mustafa Yalçın, Talas Belediye Başkanı olarak mazbatasını aldı

Kayseri'nin Talas ilçesinde Ak Parti'den yeniden Belediye Başkanı seçilen Mustafa Yalçın, mazbatasını aldı.

Kayseri Adliyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törende mazbatasını alan Yalçın, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kendisine destek olan ve seçim çalışmalarında emeği geçenlere teşekkür etti.

Seçimin galibinin milli irade olduğunu, 5 yıl daha Talas'ta hizmet etmeye gayret edeceklerini belirten Yalçın, "Yatırımlarla dolu 5 yıl daha çalışacağız. Birbirimizle sürekli dayanışma içinde olacağız." dedi.

Törene, AK Parti Kayseri milletvekilleri Bayar Özsoy, Şaban Çopuroğlu ve Murat Cahid Cıngı, İl Başkanı Fatih Üzüm, Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar ve partililer katıldı.