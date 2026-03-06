Haberler

AK Partili Şen: 2 anne de çocuğuna aynı duayı okuyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Tunceli'de yaptığı açıklamalarda, terörist ve asker olarak tanımlanan annelerin çocukları için aynı duayı okuduğunu vurgulayarak, terörsüz Türkiye sürecinin önemini dile getirdi.

Ak Parti Genel Merkez AR-GE ve Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, "Şimdi Tunceli'de ya da Diyarbakır'da bir anne çocuğunun mezarında dua okuyor. Trabzon'da da bir anne çocuğunun mezarında dua okuyor. Birine terörist diyoruz, birine asker diyoruz ama iki anne de çocuklarına aynı duayı okuyor" dedi.

Ak Parti Genel Merkez AR-GE ve Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, bir dizi ziyaret için Tunceli'ye geldi. Partisinin il binasında Şen'i İl Başkanı Hakan Özer ve partililer karşıladı. Daha sonra AK Parti Tunceli İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenlendi.

'ÜLKEMİZ DUYGULARIMIZDAN DAHA BÜYÜKTÜR'

Terörsüz Türkiye sürecinin öneminden bahseden Şen, "Kardeşim askerlik yaparken burada vuruldu. Ben de buranın çok acı bir hatırası var ama ben şu an kardeşlerimin yanında olduğunu biliyorum. Ben bugün diğer kardeşlerimin yanına geldim, bunun bilincindeyim. Kardeşim daha sonra başka bir sebepten dolayı vefat etti. Rahmetli kardeşimin oğlu, küçük oğlu üniversiteye gidiyor şimdi. O rahmetli olduğunda 30 günlüktü. Terörsüz Türkiye meselesi başladığında dedim ona ki, 'Aslan parçası bizi destekliyor musun?' 'Destekliyoruz Emice' dedi. Bizim Trabzon'da 'Emice' deriz amcaya. Ben ona 'Sen' diye sordum. O, 'Destekliyoruz' diyerek aileyi koydu işin içerisine. Onu fark ettim. Dedim, 'Niye destekliyorsunuz?' O, 'Emice, ülkemiz duygularımızdan daha önemlidir. Ülkemiz duygularımızdan daha büyüktür' dedi. Şimdi Tunceli'de ya da Diyarbakır'da bir anne çocuğunun mezarında dua okuyor. Trabzon'da da bir anne çocuğunun mezarında dua okuyor. Birine terörist diyoruz, birine asker diyoruz ama iki anne de çocuklarına aynı duayı okuyor. İkisi de 3 İhlas suresi okuyup, bir Fatiha ile bağışlayıp, bir hatim indirmiş sevabı gönderiyor yavrusuna. Bu işte bir terslik yok. İki anne de çocuğuna aynı duayı okuyorsa, 2 anne de çocuğuna Kuran'dan okuyorsa, bu işte bir terslik var. Bunun bitmesi lazım. Bu Terörsüz Türkiye sürecinin sonuna kadar desteklenmesi lazım" dedi.

Haber-Kamera: Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump, Küba'nın çok yakında düşeceğini savundu

Gittikçe daha tehlikeli oluyor: O ülke de yakında düşecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İngiltere Başbakan Yardımcısı Lammy'e göre, ülkesinin İran'ın füze üslerini vurması 'hukuken yasal'

Avrupa devinin İran'a vurması an meselesi: Hukuken mümkün
Türkiye-İspanya dostluğu kontrolden çıktı! Yapılana bakar mısınız

Rezilliğin karesi!
Sudan da savaşta tarafını seçti

O da savaşta tarafını seçti
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Arabulucuların muhatabı savaş ateşini yakanlar olmalıdır

Pezeşkiyan'dan dikkat çeken çıkış! Mesajı Türkiye'yi de ilgilendiriyor
İngiltere Başbakan Yardımcısı Lammy'e göre, ülkesinin İran'ın füze üslerini vurması 'hukuken yasal'

Avrupa devinin İran'a vurması an meselesi: Hukuken mümkün
Brent petrolün varil fiyatı 90 doları aştı

Sürücüleri kara kara düşündürecek haber! Tarihi seviyeyi gördü
Zehra Kınık davasında 2 yıl 6 aylık hapis cezası kesinleşti

İstinaf itirazları reddetti: Zehra Kınık'ın cezası onandı