Mustafa Sarıgül'ün fırçaladığı başkan istifa edip AK Parti'ye katıldı

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün "Koca Bodrum'da 170 üye olur mu?" sözleriyle fırçaladığı Bodrum İlçe Başkanı Nagihan Bayram, partisinden istifa edip AK Parti'ye katıldı. Törende konuşan Bayram, "Bundan sonra Adalet ve Kalkınma Partisi'nde bütün gücümle çalışacağıma söz veriyorum. Vatanımıza ve partimize hayırlı olsun diliyorum" ifadesini kullandı.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün geçtiğimiz yıl ziyaret ettiği Bodrum'da çekilen videosu büyük ses getirmişti.İnternete düşen videoda Sarıgül'ün bir araya geldiği TDP Bodrum İlçe Başkanı Nagihan Bayram'a "Koca Bodrum'da 170 üye olur mu? Mayıs ayında geldiğim zaman, 170'in yanına bir sıfır daha koymuş olacaksın" sözleriyle tepki gösterdiği anlar yer almıştı.

TDP'DEN İSTİFA EDEREK AK PARTİ'YE GEÇTİ

Türkiye Değişim Partisi Bodrum İlçe Başkanı Nagihan Bayram, partisinden istifa ederek AK Parti saflarına katıldı. AK Parti Bodrum İlçe Teşkilatı'nda düzenlenen törende Nagihan Bayram'a rozeti, İlçe Başkanı Osman Gökmen tarafından takıldı.

"GÖRDÜĞÜM İLGİ BENİ BİR HAYLİ ETKİLEDİ"

Törende konuşan Nagihan Bayram, AK Parti ile çalışma kararı aldığını belirtip "Osman başkanım öteden beri sürekli yanımda olması, hatırımı sorması, 'Başkanım beraber siyaset yapalım' demesi ve buraya daha önce geldiğimde gördüğüm ilgi, beni baya etkiledi. Bundan sonra Adalet ve Kalkınma Partisi'nde bütün gücümle çalışacağıma söz veriyorum. Vatanımıza ve partimize hayırlı olsun diliyorum. Savaşların olmadığı, çocukların ölmediği, annelerin ağlamadığı bir Dünya özlemiyle hepinize saygı ve sevgilerimi iletiyorum" dedi.