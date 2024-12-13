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Sarıgül'ü küplere bindiren soru: Bunu size kim yazdırdı?

Sarıgül'ü küplere bindiren soru: Bunu size kim yazdırdı?
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CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'e konuk olduğu programda "İki tane çocuğunuz var. Sizin için çok özel iki tane evlat. Ama sanki Emir Sarıgül'le olan ilişkiniz daha özel gibi... Acaba annesini erken yaşta kaybettiği için mi?" sorusu yöneltildi. Sarıgül bu soruya hayli sert çıktı.

Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci'nin programına konuk olan CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, kendisi hakkında merak edilen sorulara yanıt verdi.

O GÖRÜNTÜLERİ SORDU

Program akışında Ezmeci, Sarıgül'e "Son dönemde de bir tane video ile gündeme geldiniz. Açıklamanızı da yaptınız. Bununla ilgili bir şey söylemek ister misiniz?" sorusunu yöneltti. Önce "Hayır" diyerek soruya yanıt vermek istemeyen Sarıgül, "Toplum böyle bir şeyi kabul etmedi. O gece bunun hemen bir yapay zeka olduğu tespit edildi. Toplum bu tip şeylere hiç bakmıyor. Sizin yapacağınız projelere, çalışmalara ve emeğinize bakıyor. İnsanların bireysel konuları hiç kimseyi ilgilendirmiyor. Bütün topluma çok teşekkür ediyorum hepsi bize sahip çıktılar" dedi.

EMİR SARIGÜL DETAYI

Yeniden söz alan Ezmeci, "İki tane çocuğunuz var. Sizin için çok özel iki tane evlat. Ama sanki Emir Sarıgül'le olan ilişkiniz daha özel gibi... Acaba annesini erken yaşta kaybettiği için mi?" diye sordu.

"BU SORUYU SİZE KİM YAZDIRDI?"

Bu soru karşısında bir hayli gerildiği gözlenen Sarıgül, "Hiç öyle bir şey yok. İki evlat da benim için ayrı. İki evlat yüzde 50 yüzde 50. Öyle bir şey olabilir mi? İnsan evlatlarının arasında ayrımcılık yapabilir mi? Bu soruyu size kim yazdırdı?" diyerek sert çıktı.

Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Reis yine açık kapı bırakmış :) İnsanların bireysel konuları hiç kimseyi ilgilendirmiyor demiş :))) Uzatmayın yeter diyor yaptık bitti işte diyor :) Yapay zeka diye hemen sıyrıldık boşver diyor :)

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