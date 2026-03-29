BBP Genel Başkanı Destici, partisinin Erzurum Olağan İl Kongresi'nde konuştu Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Terörist İsrail'in saldırgan tutumu karşısında Türkiye ve Türk milleti olarak sergilediğimiz ilkeli duruş, sadece söylemde değil, bölgedeki dengeleri koruma gayretimizde de vücut bulmaktadır." dedi.

İbrahim Erkal Kültür Merkezi'nde partisinin 13. Olağan İl Kongresi'ne katılan Destici, burada yaptığı konuşmada, Trendyol 1. Lig'in lideri Erzurumspor FK'ye şampiyonluk yolunda başarı diledi.

Destici, bölgedeki güç dengelerinin yeniden şekillendiği, stratejik denklemlerin yeniden yazıldığı bir süreçten geçildiğini belirterek, "Birilerinin bölgedeki vekalet savaşları üzerinden kurguladığı koalisyon senaryoları, Türkiye'nin milli çıkarları ve bölgesel barış vizyonuyla uyuşmadığı sürece bizim için sadece birer dış gündemden ibarettir." diye konuştu.

ABD-İsrail ve İran çatışmasına değinen Destici, şöyle konuştu:

"Terörist İsrail'in saldırgan tutumu karşısında Türkiye ve Türk milleti olarak sergilediğimiz ilkeli duruş, sadece söylemde değil, bölgedeki dengeleri koruma gayretimizde de vücut bulmaktadır. Ne ABD-İsrail saldırılarının yanında taraf olmalıyız ne de İran karşıtı blok diye oluşturulmaya çalışılan yapı içinde aktif bir şekilde yer almalıyız. Tarafsızlığımızı korumalı ve tarafsızlık sıfatımız algısına zarar verecek hamlelerden ve siyaset dilinden uzak durulması gerektiğini düşünüyorum. Tecrübeli Cumhurbaşkanımız, Dışişleri Bakanımız ve hükümetimiz var, tecrübeli bir dışişleri yapımız, çok tecrübeli ve güçlü bir ordumuz var. Bizim için asıl olan, komşularımızın istikrarsızlaştırılması üzerinden ülkemize yönelebilecek tehditlerin önüne geçmektir. Bilhassa saldırgan ABD ve terörist İsrail kaynaklı hem de resmi ve gayri resmi ağızlardan gelen 'sıradaki hedef Türkiye' tehditlerinin farkındayız. Daha da mühimi devlet aklımız, şüphesiz ve tereddütsüz her türlü senaryoya karşı en üst düzeyde teyakkuz halinde ve hazırlıklıdır."

Destici, "Türkiye, hiçbir emperyal ajandanın veya haksız bir işgal stratejisinin cephe ülkesi olmamalıdır ve olmayacaktır. Bu çerçevede, Türkiye'nin herhangi bir askeri veya siyasi angajmana dahil olması ancak uluslararası hukukun meşruiyet zemini, doğrudan milli güvenlik tehdidi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iradesiyle, Cumhurbaşkanımız ve hükümetin kararıyla ancak mümkün olabilir." ifadelerini kullandı.

Programa BBP genel başkan yardımcıları, BBP İl Başkanı Ahmet Eşref Yılmaz, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar ve partililer katıldı.