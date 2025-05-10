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Mustafa Destici: Silah bırakma PKK ile sınırlı kalmamalıdır

Mustafa Destici: Silah bırakma PKK ile sınırlı kalmamalıdır
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Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, terörle mücadelede PKK dışında YPG, PYD gibi diğer grupların varlığının da göz önünde bulundurulması gerektiğini savundu. Müzakere süreçlerinin geçmişte olumsuz neticelere yol açtığını belirten Destici, mücadelenin ilkesel bir duruş olduğunu ifade etti.

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "O silah bırakma işi sadece Pkk'yla sınırlı kalmamalıdır. Sadece Pkk'yla sınırlı kaldığında YPG, PYD, SDG, PJAK, KCK bir sürü daha isimleri var. Bunlar varlığını devam ettirdiği sürece Pkk, silah bırakmış sayılmaz ki. Çünkü PKK eşittir, PYD'dir, o da eşittir YPG, onun daha üst çatısı KCK'dır. Bir kolu PJAK'tır" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Konya'da düzenlediği İç Anadolu Bölgesi Çalıştayı'na katıldı. Çalıştayda konuşan Destici, "Hepimiz, 'Terörsüz Türkiye' diyoruz. Kimimiz müzakere ederek diyor, kimimiz mücadele edelim diyoruz. Mücadele ederek diyenlerin safındayız. Bizimki ilkesel bir duruştur. Çünkü geçmiş dönemlerde de müzakere süreçleri yaşanmış, maalesef Türkiye, Türk milleti adına olumlu neticeler alınamamış, tam tersine terör örgütü, onun yandaşları büyük meşrutiyet alanları ve mevziler kazanmıştır. Onun için Büyük Birlik Partisi olarak terörle, teröristle müzakere olmaz, mücadele edilerek kökü kazınır diyoruz" dedi.

'BEKLİYORUZ, GÖRECEĞİZ'

Destici, "Terör örgütü, 'Ben karşılıksız hiçbir şey istemeden, hiçbir şart ortaya koymadan silah bırakacağım, devlete teslim olacağım' diyorsa elbette ki bundan kimse rahatsız olmaz. Ama o silah bırakma işi sadece PKK'yla sınırlı kalmamalıdır. Sadece PKK'yla sınırlı kaldığında YPG, PYD, SDG, PJAK, KCK bir sürü daha isimleri var. Bunlar varlığını devam ettirdiği sürece PKK, silah bırakmış sayılmaz ki. Çünkü PKK eşittir, PYD'dir, o da eşittir YPG, onun daha üst çatısı KCK'dır. Bir kolu PJAK'tır. Bunların tamamı, topyekun 'Silah bırakıyoruz' derse tamamdır. Ama ben Suriye'de federatif yapıyı istiyorum. Efendim, 'Bütün teröristlere af istiyorum. Irak'ın kuzeyinde de varlığımı sürdüreceğim. İran'da da varlığımı sürdüreceğim. En son Kamışlı'daki yaptıkları sözde toplantıda olduğu gibi dört parçayı ileride birleştireceğiz. Bu idealimizden asla vazgeçmedik' diye üstelik buradaki Gazi Meclis'teki siyasi partisinin sözcüleri, siyasi bölücülük yapmaya devam ederlerse, onun dışındaki sözlerin bir anlamı yoktur. Onun için bekliyoruz, göreceğiz. Sonucu hep birlikte göreceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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