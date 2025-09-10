Mustafa Destici: İsrail'in Saldırısı Türkiye'ye Gözdağıdır

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İsrail'in, Katar'da bulunan Hamas müzakere heyetine saldırısına ilişkin, "Doha'ya atılan füzeler, Türkiye'ye yönelik gözdağı niteliğindedir. Bu yüzden Türkiye, kardeşlerini ve dostlarını korurken, kendi güvenliğini de azami seviyede sağlamalıdır." ifadesini kullandı.

Destici, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, saldırının sadece bir suikast girişimi olmadığına, bölge dengelerini değiştirmeye, bilhassa Körfez'deki ülkelerin bundan sonraki Filistin merkezli politikalarını olumsuz şekilde etkilemeye yönelik ciddi bir gelişme olduğuna dikkati çekti.

ABD ve müttefiklerinin, Arap ülkelerinin İsrail karşısında konuşlanmasına mani olacak her türlü İsrail hamlesini gözü kara desteklediğini belirten Destici, şunları kaydetti:

"Bu anlamda ABD Başkanı'nın 'saldırıdan haberim yoktu' açıklaması asla inandırıcı değildir. Buna rağmen Türkiye, 2017 ambargo krizinde Katar'ın en güçlü destekçisi olmuş ve askeri üs ile dayanışmasını sahaya taşımıştır. Bu nedenle İsrail'in bu saldırısı, aslında doğrudan Türkiye'nin bölgesel etkisine de verilen bir mesajdır. Türkiye, dostluk ilişkilerini korurken, diplomatik dengeleri gözetmeye devam eden bir ülkedir.

Hamas'ın siyasi temsilcileriyle diyalog sürdürülecektir. Kendi menfaat ve maslahatlarımız açısından ve oradaki mağdur ve mazlum kardeşlerimiz için de bu böyle olmalıdır. Başta ifade ettiğimiz gibi, Doha'ya atılan füzeler, Türkiye'ye yönelik gözdağı niteliğindedir. Bu yüzden Türkiye, kardeşlerini ve dostlarını korurken, kendi güvenliğini de azami seviyede sağlamalıdır. İşte savunma sanayi hamlelerimiz ve Çelik Kubbe bu sebeple çok kıymetlidir. Türkiye, ayrıca istihbarat ve güvenlik tedbirlerini de en üst düzeyde artırmalı, olası tehditlere karşı hazırlıklı olmalıdır."

Mustafa Destici, Türkiye'nin Katar üzerinden Körfez'de güç kazanan ve Hamas'la doğrudan temas kurabilen bölgesel bir aktör olduğunu vurgulayarak, "Bu saldırı sürecini doğru okuyabilen bir Türkiye, bundan sonra da dostlarını koruyan ama krizleri tırmandırmayan, tam tersine bölgesel barışa yön veren asli bir aktör görüntüsü vermeye devam edecektir." görüşünü paylaştı.

Destici, paylaşımında şu değerlendirmelere yer verdi:

"Yalnız, Türkiye'ye ve bölgesel milli çıkar ağlarımıza karşı, terörist İsrail'den, yapabileceği tüm kötülük ve hamlelere hazırlıklı olmalıyız. Katar'ın başkenti Doha'ya atılan füzelerin gölgesi, yarın ülkemiz sokaklarına bir istihbarat operasyonunun parçası olarak düşebilir. Bu saatten sonra Türkiye, dostlarını korurken, kendi topraklarının hatta Suriye ile Irak'taki hakimiyet sahalarımızın hedef haline gelebileceğini hesaba katmalı, istihbarat ve güvenlik zafiyetine asla izin vermemeli ve tedbirlerini artırmalıdır. Bu yüzden, ABD ve İsrail gölgesine sığınıp onlardan devlet dilenen, bu istikamette sınırlarımızın ötesinde burnumuzun dibinde askeri hareketlenmelerini arttıran PKK'nın Suriye kolu olan YPG/SDG'ye karşı da teyakkuzda kalıp kırmızı çizgilerimizi daha net bir şekilde bunlara karşı korumaya devam etmeliyiz. Bu aynı zamanda bölgede yayılmacı politikalar izleyen İsrail'e de verilecek güçlü bir cevap olacaktır."