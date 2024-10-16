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Mustafa Destici: İnfaz Sistemi Değişmeli

Mustafa Destici: İnfaz Sistemi Değişmeli
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, infaz sisteminin revize edilmesi gerektiğini vurgulayarak, ağır suçlarda cezaların yetersiz olduğunu ve adalet duygusunu zedelediğini belirtti. Ayrıca, Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatıyla ilgili adalet taleplerini yineledi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, infaz sisteminin değişmesi gerektiğini belirtti.

Destici, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısına, Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ileterek başladı.

BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının üzerinden 15 yıl geçtiğini anımsatan Destici, Yazıcıoğlu'nun ölümünün tüm yönleriyle aydınlatılmasının, ihmali, kusuru ya da kastı olanların kanun önünde hak ettiği cezayı almasının takipçisi olacaklarını söyledi.

Van'da, 27 Eylül'de kaybolan, 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in cesedinin dün Van Gölü Kıyısı'nda bulunmasına ilişkin Destici, "Bir suçu engelleyemiyorsanız, yapmanız gereken ilk iş, o suça dair cezaları gözden geçirmektir. Defalarca söyledik, bir şeyler değişene kadar da söylemeye devam edeceğiz. Yürürlükte olan infaz sisteminin değişmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

"Adli kontrol şartıyla serbest bırakma" uygulamasının yeni suçların önünü açtığını savunan Destici, şöyle devam etti:

"Mahkemelerde uygulanan iyi hal indirimleri, adalet sistemimize duyulan güveni yerle bir ediyor. İşlenen çok sayıda suç için, o suçların yasalarda belirlenen cezaları yeterli değil. Ağır suçların kısa infaz süreleri ve şartlı tahliyeler, suçun mağdurları başta olmak üzere, milletimizin tümünde, adalet duygusunu sarsıyor, yeni suçlara zemin hazırlıyor. Bu gerçekleri, yüzlerce kez, binlerce kez ifade ettik. Hukuk sistemimizde, tahliyesiz müebbet hapis cezasının bulunmamasının hiçbir haklı gerekçesi ve izahı yoktur. İdam cezası, bugünün Türkiye'si için bir mecburiyettir."

"Bunu kendilerine yakıştırıyorsa ona bir şey demem"

Savunma sanayisine katkı sağlamak için kredi kartı limiti 100 binin üzerinde olanlardan yıllık 750 lira pay alınmasına ilişkin düzenleme hakkındaki yorumlarının çarpıtıldığını ifade eden Destici, bu durumu yargıya taşıyacağını belirtti.

Destici, "Ne diyorlar, 'Ermeni dedi, DEM'li dedi, Yunanlı dedi.' Benim böyle bir ifadem yok. Ama onlar bunu kendilerine yakıştırıyorsa ona da bir şey demem, o kendi tercihleri." diye konuştu.

Kaynak: AA / Esra Ağaçyetiştiren - Politika

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