BBP Genel Başkanı Destici'den terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Türk bayrağına saldırısına ilişkin açıklama Açıklaması

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, YPG/SDG yandaşlarının Türk bayrağına saldırısına sert tepki gösterdi. Mekke'de yaptığı açıklamada, bayrağa yönelik saldırıların karşılıksız kalmayacağını ve bu bayrağa uzanan ellerin kırılacağını belirtti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Türk bayrağına saldırısına ilişkin, "Bu bayrağı yakanların günü geldiğinde yanacağını, bu bayrağı ayaklar altına alanların günü geldiğinde ayaklar altına alınacağını yani bu bayrağa uzanan ellerin kırılacağını da herkes bilsin." ifadesini kullandı.

BBP'den yapılan açıklamaya göre, umre ibadeti için Mekke'de bulunan Destici, terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik gerçekleştirdiği saldırıya, Nur Dağı'nda Türk bayrağı sallayarak tepki gösterdi.

BBP Genel Başkanı Destici, burada yaptığı açıklamada, al bayrağın bin yılı aşkın süredir İslam'ın ve milletin sancaktarlığını yaptığını belirterek, bayrağa yönelik saldırıların karşılıksız kalmayacağını söyledi.

Türk bayrağının üç kıtada "İ'la-yi Kelimetullah" için dalgalandığını belirten Destici, "Bu bayrak 10 asırdan fazla bir süredir İslam'ın da sancağı olmuştur. Atalarımız, ecdadımız üç kıtada bu bayrakla at koşturdu. Buraya gelen hacılarımız, umrecilerimiz de bunu biliyor ve Türk bayrağına bu yüzden büyük bir saygı gösteriyorlar." ifadelerini kullandı.

Bayrağa yönelik saldırıların,"büyük bir ihanet "olduğunu ifade eden Destici, şunları kaydetti:

"Maalesef içimizdeki hainler hala bunu anlayabilmiş değil. Utanmazca, hayasızca, ahlaksızca büyük bir hainlik yaparak bu bayrağımızı indirmeye, çiğnemeye, yakmaya kalkıyorlar. Bu bayrağı yakanların günü geldiğinde yanacağını, bu bayrağı ayaklar altına alanların günü geldiğinde ayaklar altına alınacağını yani bu bayrağa uzanan ellerin kırılacağını da herkes bilsin. Geçmişte böyle oldu, bugün de böyle olacak yarın da böyle olacak inşallah."

Destici, Türk bayrağına sahip çıkan vatandaşlara teşekkür etti.

Kutsal topraklarda umre ibadetini yerine getiren ve Nusaybinli olduğunu belirten bir vatandaş da Destici'nin açıklamalarını destekleyerek, "O bayrak, hepimizin kanıdır." ifadesini kullandı.

