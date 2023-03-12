Mustafa Destici'den, seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleme kararı alan HÜDA PAR'la ilgili açıklama: Tek taraflı destek beyanı

HÜDA PAR'ın 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklaması siyaset gündemini hareketlendirdi. Bu gelişme HÜDA PAR'ın Cumhur İttifakı'na katıldığı şeklinde yorumlanırken ittifak ortaklarından BBP lideri Mustafa Destici, "Benim bildiğim HÜDA PAR ittifakın içinde değil sadece tek taraflı destek beyanı açıkladılar." dedi.

Türkiye seçimlere doğru giderken ittifaklarda yeni gelişmeler yaşanıyor. Bu kapsamda dün HÜDA PAR tarafından yapılan açıklamada, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı alındığı açıklandı.

"ERDOĞAN'I DESTEKLEYECEĞİZ"

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Başkanlık divanı toplantısında il ve ilçe teşkilatlarımızla yapmış olduğumuz istişarelerde, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldık. Parlamento seçimleriyle ilgili de görüşmelerimiz devam ediyor." dedi.

"TEK TARAFLI DESTEK BEYANI AÇIKLADILAR"

Bu gelişme sonrası HÜDA PAR'ın parti programında yer alan bazı maddelerin Cumhur İttifakı ile çeliştiği şeklinde yorumlar yapılırken, ittifak ortaklarından BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Katıldığı programda gündeme ilişkin konuları değerlendiren Destici, "Ben şu anda HDP'lilerle tokalaşmıyorum çünkü eli kanlı katillerle beraberler ama lanetledikleri zamana tokalaşırım. Benim bildiğim HÜDAPAR ittifakın içinde değil sadece tek taraflı destek beyanı açıkladılar." dedi.