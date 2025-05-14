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Mustafa Destici'den PKK'nın Silah Bırakma Kararına Sert Tepki

Mustafa Destici'den PKK'nın Silah Bırakma Kararına Sert Tepki
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, PKK'nın silah bırakma kararının bir aldatmaca olduğunu savunarak, sürecin takipçisi olacaklarını açıkladı. Destici, örgütün yeniden yapılandığını ve bu durumun milli birliğe tehdit oluşturduğunu vurguladı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, terör örgütü Pkk'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin, "Silah bırakma sürecinin baştan sona takipçisi olacağız." dedi.

Destici, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 15 Mayıs'ta İstanbul'da Rusya-Ukrayna arasında yapılacak barış müzakerelerinde, Türkiye'nin Kırım'ı gündeme alması, bağımsız bir şekilde yola devam etmesinin sağlanması gerektiğini söyledi.

Terör örgütü Pkk'nın fesih ve silah bırakma kararını değerlendiren Destici, "Bildiri, yeni anayasa vurgusunun yanında, Türkiye Cumhuriyeti'ne yeni bir isim belirleme hadsizliğini de içerisinde barındırıyor. Elbette ki onlar hayal edecek, rüya görecek. Biz ise onların hayallerini zindana, rüyalarını kabusa dönüştürmeye devam edeceğiz. Şimdi soru şu, terör örgütü PKK kendini fesih mi etti, yoksa ismini ve yöntemini değiştirerek mücadeleyi başka bir evreye mi taşımaya çalışıyor?" ifadelerine yer verdi.

Destici, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakması kararına ilişkin açıklamanın, KCK, PYD ve YPG başta olmak üzere diğer unsurları kapsamadığını savunarak, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla terör örgütü topyekun silah bırakmıyor, kendini topyekun fesih etmiyor. Bu gerçeği görmemezlikten gelemeyiz. Örgüt, silahlı mücadelenin geldiği çıkmazı görerek devletimiz karşısında Türkiye sınırları içinde diz çökmüş, siyasal alanda pozisyon almaya çalışmaktadır. Bu dönüşüm bir çözüm değil, bize göre stratejik bir manevradır. Bölücü zihniyetin meşrulaşması, milletimizin birliği ve ülkemizin bütünlüğü için büyük bir tehdittir. 'Demokratik çözüm' adı altında dayatılmaya çalışılan şey, Türkiye Cumhuriyeti'nin temel niteliklerinden vazgeçmesidir. Yani siyasi ve etnik bölücülüktür. Silah bırakma sürecinin baştan sona takipçisi olacağız. "

Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman - Politika
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