Cumhur İttifakı ortağı Destici'den çok konuşulacak HÜDA PAR çıkışı: BBP olarak yeke yek ittifak kurmam

Cumhur İttifakı ortağı BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklayan HÜDA PAR'a yönelik "Hizbullah" eleştirileriyle ilgili konuştu. Destici, "Ben HÜDA PAR'ın parti programındaki vaatlerine katılmıyorum onların tam karşısındayım. Ben BBP olarak yeke yek ittifak kurmam. HDP terör örgütü PKK'nın partisi. HÜDA PAR eşittir HDP değildir." ifadelerini kullandı.

Hür Dava Partisi'nin (HÜDA PAR), seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklaması "Hizbullah" eleştirilerini de beraberinde getirdi. HÜDA PAR Hizbullah'la ilişkilerinin olmadığını söylerken, bir yorum da BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den geldi.

"HÜDA PAR İLE HDP EŞLEŞTİRİLEMEZ"

Habertürk Tv'de açıklamalarda bulunan Destici, HÜDA PAR ve HDP'nin eşleştirilemeyeceğini belirtti. Destici, şunları söyledi: "Birileri HÜDA PAR ile HDP'yi eşleştirmeye çalışıyor. Bir kere eşleştirilemez. HDP terör örgütü PKK'nın partisi. Bütün söylem, eylemleri, kararları böyle.

"HÜDA PAR'IN PARTİ TÜZÜĞÜNE KARŞIYIM"

En son Kılıçdaroğlu 'Kürt sorununu TBMM'de çözmek istiyoruz' dedi. Demek ki böyle söz verdi. CHP bir iki cümle Kürt sorunu diye bir şey paylaşsın. Ben HÜDA PAR'ın parti tüzüğüne karşıyım, söylemlerini doğru bulmuyorum.

"BBP OLARAK YEKE YEK İTTİFAK KURMAM"

Daha sonra Zekeriya Bey'in açıklamaları üniter yapı, bayrak, istiklal marşı, milletin birliği noktasında hiçbir farklı düşünce olmadığını, tamamını desteklediklerini, bunların yanında durduklarını söyledi. Bunu söyleyene siz daha ne söyleyebilirsiniz. Ben HÜDA PAR'ın parti programındaki vaatlerine katılmıyorum onların tam karşısındayım. Ben BBP olarak yeke yek ittifak kurmam. HÜDA PAR eşittir HDP değildir."