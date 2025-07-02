Mustafa Destici'den CHP Genel Başkanı'na Sert Tepki

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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Leman dergisinde yayımlanan Hazreti Muhammed karikatürünü savunmasına sert bir dille tepki gösterdi. Yangınlar hakkında da önleyici tedbirler alınması gerektiğini belirtti.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "CHP Genel Başkanının bu ahlaksız derginin, bu milletin inançlarına, değerlerine düşman olan, her fırsatta bu milletin inançlarına saldıran küstah ve pervasız güruhu savunma çabalarını da onların avukatlığına soyunmasını da kınıyor ve milletimizin vicdanına havale ediyorum." dedi.

Partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen Destici, Hatay, İzmir ve Manisa'daki orman yangınlarını büyük üzüntüyle takip ettiklerini söyledi.

Destici, "Maalesef yangınların tamamına yakını, önleyici tedbirlerin eksik olması, ihmal ve kasıt nedeniyle meydana geliyor. Ormanlarla birlikte çevre, ekosistem büyük zarar görüyor, sayısız orman canlısı hayatını kaybediyor. Yangınlara havadan müdahale için uçak ve helikopter sayısını artırmak, bu konuda yeniden bir planlama yapmak zorundayız." şeklinde konuştu.

Karikatür tepkisi

Leman dergisinde Hazreti Muhammed'in karikatür çiziminin yayımlanmasına tepki gösteren Destici, "Peygamber Efendimizi hedef alan karikatürü kınıyorum." dedi.

Dergi yönetiminin yaptığı açıklamalarla kamuoyunu yanıltmaya çalıştığını belirten Destici, şunları kaydetti:

"Dergi yönetiminin, 'Dünyada Muhammed ismini taşıyan 200 milyon kişi var' ve 'Filistin'de İsrail tarafından öldürülen mazlum Müslüman halkın haklılığını anlatmak istemiş' gibi herkesin aklıyla alay eden açıklamalarını da ayrıca kınıyorum. Herkes gerçeğin farkında. Bizce buna gerek yok ama dergi yönetimini, karikatürü çizen provokatörün sosyal medyada İslam ve Müslümanlar hakkında ettiği küfürleri tekrar incelemeye ve bu açıklamaları için ayrıca özür dilemeye davet ediyorum."

Destici, Charlie Hebdo'nun İslam'a ve Müslümanlara yönelik hakaretleriyle Kuzey Avrupa'daki Kur'an yakma eylemleri arasında doğrudan örgütsel bir bağ olmasa da ideolojik, kültürel ve siyasi benzerlikler bulunduğunu söyledi. Bu olayların Batı'da ifade özgürlüğü kisvesiyle savunulduğunu belirten Destici, "Hepimiz biliyoruz ki gerçek bu değil, gerçek Batı'nın İslam düşmanlığıdır ve buna göre davranmamız gerektiğini buradan ilan ediyoruz." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in söz konusu dergiyi savunmaya çalıştığını ifade eden Destici, şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanının bu ahlaksız derginin, bu milletin inançlarına, değerlerine düşman olan, her fırsatta bu milletin inançlarına saldıran küstah ve pervasız güruhu savunma çabalarını da onların avukatlığına soyunmasını da kınıyor ve milletimizin vicdanına havale ediyorum. Sayın Özel, onlar ne yaptıklarını biliyorlardı. Sonrasında ne yaşanacaklarını da biliyorlardı. Onun için siz de en az benim kadar bunu değerlendirebilecek siyasi tecrübe ve bilgiye sahipsiniz. Hal böyleyken onların avukatlığına soyunmanızın sebebi nedir? Açıkça ifade edin. Onların hazırlayıp yayınladığı bu karikatürün ne tarafındasınız? Karşısında mı yanında mısınız?"

Kaynak: AA / Betül Bilsel - Politika
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