Mustafa Destici, Adana Saimbeyli ve Osmaniye Sumbas depremlerine geçmiş olsun diledi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Adana'nın Saimbeyli ve Osmaniye'nin Sumbas ilçelerinde meydana gelen depremlerden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Destici, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Adana'nın Saimbeyli ve Osmaniye'nin Sumbas ilçelerinde meydana gelen, çevre illerimizde de hissedilen depremlerden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yüce Allah, ülkemizi, milletimizi ve tüm vatandaşlarımızı her türlü afet ve felaketten muhafaza eylesin."

Kaynak: AA