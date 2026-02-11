Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanlığı görevini devraldı

ERZURUM Valiliği'nden İçişleri Bakanlığı'na atanan Mustafa Çiftçi, Ali Yerlikaya'dan görevi devraldı. Çiftçi, "Hakikaten zor bir görev üstlendiğimi biliyorum. Çok meşakkatli bir görev bu. İnşallah Allah bana bu görevimde yardımcı olur" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla, görevden affını isteyen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yerine Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi atandı. Çiftçi, İçişleri Bakanlığı'nda düzenlenen devir teslim töreniyle görevini Yerlikaya'dan devraldı. Törene; Jandarma Genel Komutan Orgeneral Ali Çardakcı, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Faruk Acar ve Halit Yerebakan ile Genel Sekreter Eyyüp Kadir İnan ve bakanlık personeli katıldı.

'ALLAH'IN İZNİYLE CANLA BAŞLA ÇALIŞACAK'

Törende konuşan Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı görevine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Mustafa Çiftçi'nin atandığını hatırlatarak, kendisini yürekten tebrik ettiğini belirtti. Yerlikaya, "Allah yar ve yardımcısı olsun diye dua diyorum. ve şunu söylemek istiyorum; Kıymetli Bakanımız hem meslektaşım hem de Konyalı bir hemşehrimiz. Yine bir vali kardeşimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle bu makama layık görüldü. Başaracağına, aynı hizmet bayrağını bizden önceki kıymetli bakanımızdan devraldığımız gibi o da şimdi bu hizmet bayrağını bizden aldı ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devletimizin, milletimizin huzuru, güvenliği, esenliği için gece gündüz demeden 685 bin İçişleri ailemizin ferdiyle beraber Allah'ın izniyle canla başla çalışacak. Buna yürekten inanıyoruz. Duamız kıymetli bakanımızla beraber. Sayın Cumhurbaşkanımız İçişleri Bakanlığı görevini 4 Haziran 2023 tarihinde bize tevdi etti. O günden bugüne bize olan desteği, güveni hep üzerimizde hissettik. Müteşekkirim, şükranlarımı arz ediyorum" diye konuştu.

ÇİFTÇİ: BU BANA RABB'İMİN BİR LÜTFU

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise bugüne kadar görev yapmış olan bütün bakanların hayırlı hizmetlerinden dolayı kendilerine teşekkürler ettiği belirterek, "Sayın Bakanımızın güzel hizmetleri oldu. Özellikle kişilere karşı işlenen suçlar, mal varlığına karşı işlenen suçlar, bilişim yoluyla yapılan dolandırıcılık suçlarında yine hakeza kaçakçılık ve organize suçlarında, düzensiz göçmenlerle ilgili suçlarda büyük mesafeler katettik. Sayın Bakanım az önce arz ettiler, 36'ncı yılını çalışıyorlar. Ben de 29'uncu yılımı bitirdim, 30'uncu yılıma girdim. Kaymakam adayı olarak başladığımız mesleğimizde Allah kısmet etti ve bugünleri de gördük. Ben bugünleri gösterdiğinden dolayı da Cenabıhakk'a çok şükrediyorum. Muhterem Cumhurbaşkanımız da vesile oldular. Zat-ı devletlerine bu görevi bana tevdi ettiklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. İnşallah bugüne kadar olduğu gibi yine bugünden sonra da gecemizi gündüzümüze katmak suretiyle devletimize, milletimize elimden geldiği kadar hizmet etmeye gayret edeceğim. Kaymakam adayı olarak başladığım mesleğimizde Allah bugünleri de nasip etti çok şükür. Ben Sayın Bakanımıza yaptıkları değerli hizmetlerden dolayı, bugüne kadar bize bakanlığı döneminde öğrettiklerinden dolayı, yol gösterdiklerinden dolayı hassaten teşekkür ediyorum. Çok şey öğrendim kendisinden. Çünkü bizim hem meslek büyüğümüz hem de bakanımızdı. Bundan sonra da kendisine ailesiyle birlikte hayırlı uzun ömürler niyaz ediyorum. Allah yolunu bahtını açık etsin" ifadelerini kullandı.

'ZOR BİR GÖREV ÜSTLENDİĞİMİ BİLİYORUM'

Çiftçi, "Hakikaten zor bir görev üstlendiğimi biliyorum. Çok meşakkatli bir görev bu. İnşallah Allah bana bu görevimde yardımcı olur. Mesai arkadaşlarımla beraber, ben de vakti zamanı geldiğinde huzuru kalple görevi bir başkasına devredebilirim" dedi.

Çiçek ve hediye takdiminin ardından gazeteciler Ali Yerlikaya'ya soru sormak istedi. Yerlikaya ise "Ben özgürlüğe gidiyorum. Bu saatten sonra Sayın Bakanımız soru alabilir" diye cevap verdi.