Mustafa Alkayış: İnsan Hakları Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı

TBMM İnsan Hakları Komisyonu üyesi AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, 10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla bir basın açıklaması yaptı. Alkayış, kişi hak ve hürriyetinin kutsal olduğunu ve Anayasal güvence ile teminat altına alındığını belirterek, her bir vatandaşın kendileri için kıymetli ve saygıya değer olduğunu dile getirdi.

TBMM İnsan Hakları Komisyonu üyesi AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, 10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla bir basın açıklaması yaptı.

Milletvekili Mustafa Alkayış, kişi hak ve hürriyetinin kutsal olduğunu ve Anayasal güvence ile teminat altına alındığını belirterek, her bir vatandaşın kendileri için kıymetli ve saygıya değer olduğunu dile getirdi.

Milletvekili Alkayış, "İnsanoğlu düşünme yeteneği sayesinde kendi ayakları üzerinde durabilmeyi başarmış saygın bir varlıktır. Milliyeti, cinsiyeti, maddi durumu ne olursa olsun dünya üzerinde yaşayan bütün insanların sahip oldukları birtakım evrensel haklar vardır. Kanunlarla belirlenmiş bu hakları insanoğlunun elinden almaya hiç kimsenin yetkisi yoktur. Ortaya koyduğumuz çalışmaların, verdiğimiz mücadelenin amacı insanımızı daha da saygın bir konuma getirmektir. Türkiye Cumhuriyeti, kişi hak ve hürriyetine son derece önem veren ve bu alandaki yasaları hayata tatbik etme konusunda ciddi bir şekilde gayret gösteren güçlü bir devlettir. AK Parti Hükümetleri olarak, işbaşına geldiğimiz günden bu yana insan hakları konusunda çok önemli adımlar attık. Çıkardığımız kanunlarda insanımızın haklarını hep gözettik. İnsan odaklı hareket ettik. Çalışmalarımızı bugün de aynı inançla sürdürmekteyiz.

İnancı ve düşüncesi ne olursa olsun, vatandaşlarımız bizim için çok kıymetlidir. Bugün ister köylü ister şehirli, ister kadın ister erkek, ister zengin ister fakir bütün vatandaşlarımız, devletimizin kendilerine sağlamış olduğu fırsatlarla çeşitli makamlara gelebilmekte ve bulundukları yerlerden daha üst mevkilere yükselebilmektedirler. Daima mazlumun yanında olan ülkemiz, insan hakları konusunda izlediği başarılı politikalarla dünyada birçok ülkenin de dikkatini çekmekte, birçok ülkeye örneklik etmektedir. En temel insan hakkı olan yaşamak hakkı bugün Gazze'de ihlal edilmektedir. İnsan hakkı savunucusu olan kişi ve kurumlar ise bu zulme sessiz kalmaktadırlar. TBMM İnsan Hakları Komisyonu olarak bu hak ihlallerini yakından takip ediyoruz. Komisyon olarak Gazze'ye gitmek için gayretimiz devam ediyor. Herkesi bu soykırıma karşı duyarlı olmaya davet ediyoruz.

10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla, öncelikle ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında yaşayan vatandaşlarımızın insan hakları gününü kutluyor, bugünün dünyanın her tarafında huzur ve adaletin tesisine vesile olmasını diliyorum" dedi. - ADIYAMAN