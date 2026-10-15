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Musk, Starshield hız kısıtlamasının arkasında ABD hükümetinin olabileceğini söyledi

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SpaceX sahibi Elon Musk, Ukrayna'nın İHA'larında kullanılan Starshield ağındaki hız ve erişim kısıtlamalarının arkasında ABD hükümetinin olabileceğini söyledi. Ukraynalı askeri yetkililer, kısıtlama öncesi uyarı yapılmadığını ve operasyonların aksadığını belirtti.

SpaceX şirketinin sahibi Elon Musk, Ukrayna'nın insansız hava araçlarının (İHA) Starlink'in askeri versiyonu olan Starshield ağına bağlanma ve bu ağa ulaşma hızına getirilen kısıtlamaların arkasında ABD hükümetinin olabileceğini ifade etti.

SpaceX şirketinin Ukrayna'nın uydu internet sistemi Starlink'in askeri versiyonu olan Starshield ağına erişimini kısıtladığı yönündeki açıklamalara Elon Musk'tan cevap geldi. SpaceX şirketinin sahibi Elon Musk sosyal medyadan yaptığı açıklamada, sistemlerin hızlarını ABD hükümetinin kontrol ettiğini ifade etti. Musk, "Starshield sistemleri ABD hükümetine aittir ve onun kontrolündedir. Hız veya kullanım üzerindeki herhangi bir sınırlama ABD ordusu ve ABD Başkanı tarafından belirlenir" dedi.

"Kesintiden önce uyarı yapılmadı"

Starlink özellikle uzak bölgelerde internet erişimi sağlamak için alçak Dünya yörüngesindeki uyduları kullanan sivil bir hizmetken, Starshield ise hükümet ve askeri kullanım için tasarlanan bir hizmet olarak biliniyor. Ukraynalı askeri yetkililer dün Musk'ın SpaceX şirketinin, askeri amaçlı terminallerin yüksek hızda hareket halindeyken hiçbir uyarıda bulunmadan bunların işleyişini kesintiye uğratmaya başladığını açıklamıştı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin danışmanı Serhiy Beskrestnov yaptığı açıklamada, "Savunma güçlerimiz bu kısıtlama konusunda uyarılmadı ve bu da çeşitli operasyonların aksamasına yol açtı" ifadelerini kullanmıştı. Beskrestnov kısıtlamanın Starlink'in askeri versiyonu olan Starshield'ı etkilediğini belirtti.

Ukrayna Savunma Bakanlığı kaynaklarına ve bir başka askeri kaynağa göre hız sınırlaması, Ukrayna'nın işgal edilmiş bölgelerindeki Rus hedeflerine yönelik saldırılar düzenleme ve kendi önleme insansız hava araçlarını kullanarak Rus insansız hava araçlarından kendini savunma kabiliyetini engelliyor. Kaynaklar, Ukrayna'nın ani kısıtlamalarla ilgili açıklama almak için SpaceX, ABD hükümeti ve NATO ile temas halinde olduğunu belirtti.

Polonya tepki göstermişti

Musk'ın şirketinin Ukrayna'nın askeri yeteneklerini sınırladığı yönündeki açıklamalar, Ukrayna adına Starlink aboneliklerinin ödemesini yapan Polonya'dan dün sert tepki almıştı. Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, X hesabından Elon Musk'a seslenerek, "Yine siyaset mi yapıyorsunuz? Avrupalı müşterileriniz olarak sizi izliyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Sikorski'yi daha önce "küçük adam" olarak nitelendiren Musk'tan ise henüz bir cevap gelmedi.

Ukrayna için kritik öneme sahip

Elon Musk'ın şirketine ait uydu internet terminalleri, Ukrayna'nın güneyindeki ve doğusunda Rus işgalindeki bölgelere uzun menzilli insansız hava aracı saldırılarının yönlendirilmesi için hayati önem taşıyor. 2022'de Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ilk günlerinde faaliyete geçmesinden bu yana Ukrayna'da savaş alanı iletişiminin can damarı oldu ve Ukrayna birlikleri birbirleriyle iletişim kurmak için uydu internetini kullandı. Starlink zamanla elektronik sinyal karıştırmaya karşı direnci, uzun menzilli saldırı dronlarının yanı sıra Ukrayna cephesine malzeme bırakan büyük 6 pervaneli insansız hava araçlarının uçurulması için de hayati bir araç haline geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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